Европа засилва дипломатическата офанзива срещу САЩ в защита на Гренландия

Европейските правителства са започнали двустранна дипломатическа офанзива, за да убедят Доналд Тръмп да се откаже от претенциите си за Гренландия: чрез лобиране във Вашингтон и чрез натиск върху НАТО да успокои опасенията на американския президент за сигурността, пише Politicо.

Последните ходове бележат рязка промяна в реакцията на Европа спрямо заплахите на Тръмп, които бързо ескалират в криза и накараха властите в Брюксел, Берлин и Париж да се надпреварват за проправянето на път напред. Досега те се опитваха да омаловажат сериозността на идеите на Тръмп, надявайки се думите му да са просто реторика. Но според европейски представители, участващи в дискусиите, това сега се е променило.

Тази седмица Тръмп засили реториката си, заявявайки пред репортери в неделя вечерта, че „се нуждаем от Гренландия от гледна точка на националната сигурност“. Президентът многократно отказа да изключи опцията за военна намеса – нещо, което Дания заяви, че би означавало краят на НАТО. Гренландия не е в ЕС, но е полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания, което е член на ЕС.

По-голямата част от дипломацията остава зад закрити врата. Датският посланик в САЩ Йеспер Мьолер Сьоренсен и гренландският представител във Вашингтон Якоб Исбосетсен са провели интензивни разговори със законодатели в Капитолия.

Двамата пратеници се опитват да убедят колкото се може повече от тях, че Гренландия не иска да бъде купена от САЩ и че Дания няма интерес от подобна сделка, посочва дипломат от ЕС пред Politico. В необичайна демонстрация на несъгласие някои съюзници на Тръмп тази седмица публично възразиха срещу предложението на президента да превземе Гренландия с военна сила.

Очаква се датски представители да представят актуална информация за ситуацията на среща на постоянните представители на страните в ЕС в петък, съобщиха двама дипломати от ЕС.

Руско и китайско влияние

На закрита среща в Брюксел в четвъртък постоянните представители на страните в НАТО са се съгласили, че организацията трябва да подсили Арктическия регион, според трима дипломати от алианса, пожелали анонимност.

Тръмп твърди, че датската територия е изложена на руско и китайско влияние и посочи предполагаемото наличие на кораби близо до Гренландия като причина за последната кампания на Вашингтон за контрол над острова. Експертите до голяма степен оспорват тези твърдения, като Москва и Пекин съсредоточават най-вече отбранителните си усилия – включително съвместни патрули и военни инвестиции – в източната част на Арктика.

Засега европейските представители виждат в намирането на компромис с Тръмп своята първа и най-предпочитана опция за развой на събитията. Подсилено присъствие на НАТО около острова може да убеди американския президент, че няма нужда да притежава Гренландия заради притеснения за сигурността.