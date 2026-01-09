Индексите на Wall Street се насочват към седмичен ръст дори след данните за заетостта*

Водещите индекси на Wall Street се изменят съвсем леко в петък след публикуването на последния доклад за заетостта и в очакване на потенциално решение на Върховния съд на САЩ относно митата на президента Доналд Тръмп, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепва. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,4% към стойността си.

Пазарът на труда в САЩ е приключил 2025 г. с лек песимизъм, тъй като създаването на работни места през декември е било по-слабо от очакваното. Заетостта извън селскостопанския сектор в САЩ се е увеличила със сезонно коригираните 50 хил. за месеца, става ясно от доклад на Бюрото по трудова статистика (BLS). Резултатът е под отчетените 56 хил. места през ноември и изостава от прогнозата на Dow Jones за 73 хил. позиции.

В същото време равнището на безработицата е спаднало до 4,4% в сравнение с прогнозата за 4,5%.

За цялата година ръстът на новите служители в страната е бил средно 49 хил. на месец в сравнение със 168 хил. през 2024 г., сочат още данните на BLS.

Представителите на Федералния резерв наблюдават внимателно ситуацията на пазара на труда, за да получат насоки за бъдещите движения на лихвените проценти. Въпреки че някои настояват за допълнителни намаления в допълнение към трите, извършени в края на миналата година, икономиката на САЩ изглеждаше в стабилно състояние в края на една бурна година.

„Данните за заетостта през декември предоставиха първата ясна картина на пазара на труда след края на спирането на работата на американската администрация, но не допринесоха много за изясняване на състоянието му, като се има предвид противоречивата информация“, заяви Джеф Шулце, ръководител на отдела за икономическа и пазарна стратегия в ClearBridge Investments. „Този резултат вероятно ще накара Федералния резерв да запази лихвените проценти без промяна, въпреки че паричният орган ще остане бдителен за признаци на по-нататъшно отслабване на пазара на труда“, добави той.

Инвеститорите очакват потенциално решение на Върховния съд относно законността на митата на президента Доналд Тръмп, което може да окаже влияние върху търговската политика и фискалната ситуация в страната. Не е сигурно обаче дали Върховният съд ще вземе решение в петък.

Водещите индекси все пак се насочват към печеливша седмица. S&P 500 е с около 0,9% по-високо от началото на седмицата, докато Dow и Nasdaq са скочили съответно с около 1,8% и 1,1%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,201%, а тази по 30-годишните - до 4,869%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,21% до 99,145 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,06% до 63,27 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,35% до 59,12 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,97 на сто и се търгува на цена от 4504 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.