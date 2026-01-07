IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Четири лесни стъпки за овладяването на Гренландия, които САЩ изглежда са започнали

Повече от половината жители на острова искат независимост от Дания, но почти никой не иска да е част от Щатите

19:30 | 07.01.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Още от времето на първия си мандат в Белия дом американският президент Доналд Тръмп мечтае за Гренландия. Островът е част от територията на Дания и още от тогава Копенхаген обяснява, че не е за продан и не се търгува. Сега на фона на светкавичната операция на САЩ във Венецуела не са малко въпросите докъде може да стигне Вашингтон и способен ли е да анексира острова, изправяйки се срещу съюзник в НАТО.

Военната операция винаги е опция и никой няма да защити Гренландия, коментира пред CNN един от съветниците в Белия дом Стивън Милър. Според изданието Politico обаче има четири лесни стъпки за овладяване на острова и очевидно САЩ вече са започнали да вървят по тях.

За много европейци пътят е много подобен на хибридните войни на руския президент Владимир Путин. На първо място това е насърчаване на движението за независимост.

56% от гренландците искат независимост

Според проучване на общественото мнение, публикувано през 2025 година, 56% от гренландците искат независимост от Дания, а само 28% - запазване на сегашното положение. Тя трябва да бъде одобрена и от властите в Копенхаген.

Островът е автономна област, част от кралството, но с широки правомощия за самоуправление и достъп до природните ресурси. Местните жители се определят като инуити, а техният език е официален. Копенхаген обаче определя външната политика и осигурява отбраната на Гренландия. Островът официално напусна Европейската икономическа общност през 1985 година заради ограниченията пред рибарската индустрия. Населението е малко под 60 хил. души.

За съжаление на Тръмп обаче дори и най-големите поддръжници на независимостта не желаят островът да стане част от САЩ - 85% от анкетираните са против идеята. Но тук на помощ може да дойде опитът на Русия, казват анализатори пред Politico. В Европа има армии от "руски тролове" и фалшиви акаунти, които подкрепят определени проруски кандидати и позиции в социалните мрежи. Плаща се и за организирането на антиевропейски протести. Целта е не толкова да бъдат убедени хората, че тези позиции са правилни, а че се споделят от мнозинството и процесите са необратими.

Според датски медии американците вече са извършвали операции за влияние в Гренландия. Politico припомня, че вицепремиерът Джей Ди Ванс посети Гренландия през миналата пролет и обяви, че хората там ще имат право да се самоопределят и ще изберат да си партнират със САЩ, защото "ние сме единствените, които ще уважим техния суверенитет".

Стъпка 2: Добра сделка

Гренландски политици, които настояват за самостоятелност, изтъкват като възможност не да бъдат част от САЩ, а да си партнират с тях, подписвайки двустранни споразумения за защита, за свободна търговия и други отспъки в замяна на правото САЩ да извършват военни действия от тяхна територия.

Опозицията в Нуук в момента акцентира върху коментарите на Доналд Тръмп, че САЩ се нуждаят от Гренландия за своята национална сигурност. Дания никога не е казвала, че има нужда от нас, казва депутатът Куно Фенкер. Според него властите могат да получат добри оферти от САЩ и да бъде сключена сделка.

Свързани статии

Анализатори обаче предупреждават, че в своята кариера в бизнеса Тръмп се слави със сделки, с които доминира над партньорите си и позициите на Гренландия може и да не са толкова успешни при преговори.

Стъпка 3: Европа трябва да е част от сделката

Страните от ЕС заявиха пълната си подкрепа за Дания при предишните изявления на Тръмп за анексирането на Гренландия. Какво биха направили те обаче, ако Вашингтон предложи сделка и тук - подкрепа за Украйна в замяна на острова?

Досега в Европа не са склонни да поемат изцяло сами както гаранциите за Украйна, така и собствената си защита, и се надяват да убедят САЩ да останат на континента. Украинският президент Володимир Зеленски също преговаря усилено за американските гаранции, за да може да запази и европейските, макар че властите в Киев да изглеждат по-скоро скептични какво ще предложи Вашингтон като цяло. И най-вече как ще го изпълни, имайки предвид Будапещенския меморандум, с който през 1994 година Украйна предаде ядрения си арсенал на Москва в замяна на гаранции за сигурност и защита от САЩ, Русия и Великобритания.

"Сигурност за сигурност" обаче може да е компромис, който да се окаже труден, но приемлив в Европа и САЩ да участват в гаранциите за Украйна, за да получат в замяна достъп до Гренландия.

Военна инвазия

Военна операция винаги е опция, както коментират в средите около Тръмп. За много анализатори подобна операция не е сложна за изпълнение - Вашингтон просто ще изпрати неограничен брой свои войски на острова и ще заяви, че сега това е територия на САЩ. По същия начин действа руският му колега в Украйна. САЩ вече имат военно присъствие - в своята космическа база в Гренландия, в която има към 500 военни.

Традиционно и 100 души от Националната гвардия охраняват изследователските мисии през арктическото лято. Гренландия няма собствена армия и разполага с ограничени военни активи, разположени от Копенхаген през годините. В него се включват и патрули с кучешки впрягове.

Според оценки на Датския институт за международни изследвания евентуална военна инвазия на САЩ за превземането на столицата Нуук ще продължи около 30 минути, а дори и по-малко.

Все пак това е една от най-малко вероятните опции - окупация, продължаваща повече от 60 дни трябва да получи одобрение от Конгреса, а там подобни действия не се приемат дори и сред близките до Тръмп републиканци. Нахлуването в Гренландия не може да бъде обосновано от международното и от американското право и то би означавало края на НАТО, дори и действително никой да не започне да воюва с Вашингтон.

Според пенсионирания американски генерал Бен Ходжис, бивш командващ американските войски в Европа, военна операция от подобен вид ще бъде вече реален разрив в отношенията между САЩ и Европа и Вашингтон ще загуби съюзниците си, които споделят разузнавателна и друга информация, както и достъп до европейски бази и ресурси, на които разчита. А това вече е истинска заплаха за националната сигурност на САЩ и щета върху репутацията на страната.

Източник на Politico от държава в НАТО е категоричен, че трудни разговори със сигурност предстоят, но все ще сме далеч от сценарий, в който Вашингтон превзема територия на свой съюзник.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:30 | 07.01.26 г.
Гренландия икономиката на сащ Доналд Тръмп
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
Голямото-дърво
преди -157 секунди
Овладяване,агресия??????????????!!! : )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 1
cyclop
преди 39 минути
Овладяване е новговор, нали
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още