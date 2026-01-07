Четири лесни стъпки за овладяването на Гренландия, които САЩ изглежда са започнали

Още от времето на първия си мандат в Белия дом американският президент Доналд Тръмп мечтае за Гренландия. Островът е част от територията на Дания и още от тогава Копенхаген обяснява, че не е за продан и не се търгува. Сега на фона на светкавичната операция на САЩ във Венецуела не са малко въпросите докъде може да стигне Вашингтон и способен ли е да анексира острова, изправяйки се срещу съюзник в НАТО.

Военната операция винаги е опция и никой няма да защити Гренландия, коментира пред CNN един от съветниците в Белия дом Стивън Милър. Според изданието Politico обаче има четири лесни стъпки за овладяване на острова и очевидно САЩ вече са започнали да вървят по тях.

За много европейци пътят е много подобен на хибридните войни на руския президент Владимир Путин. На първо място това е насърчаване на движението за независимост.

56% от гренландците искат независимост

Според проучване на общественото мнение, публикувано през 2025 година, 56% от гренландците искат независимост от Дания, а само 28% - запазване на сегашното положение. Тя трябва да бъде одобрена и от властите в Копенхаген.

Островът е автономна област, част от кралството, но с широки правомощия за самоуправление и достъп до природните ресурси. Местните жители се определят като инуити, а техният език е официален. Копенхаген обаче определя външната политика и осигурява отбраната на Гренландия. Островът официално напусна Европейската икономическа общност през 1985 година заради ограниченията пред рибарската индустрия. Населението е малко под 60 хил. души.

За съжаление на Тръмп обаче дори и най-големите поддръжници на независимостта не желаят островът да стане част от САЩ - 85% от анкетираните са против идеята. Но тук на помощ може да дойде опитът на Русия, казват анализатори пред Politico. В Европа има армии от "руски тролове" и фалшиви акаунти, които подкрепят определени проруски кандидати и позиции в социалните мрежи. Плаща се и за организирането на антиевропейски протести. Целта е не толкова да бъдат убедени хората, че тези позиции са правилни, а че се споделят от мнозинството и процесите са необратими.

Според датски медии американците вече са извършвали операции за влияние в Гренландия. Politico припомня, че вицепремиерът Джей Ди Ванс посети Гренландия през миналата пролет и обяви, че хората там ще имат право да се самоопределят и ще изберат да си партнират със САЩ, защото "ние сме единствените, които ще уважим техния суверенитет".

Стъпка 2: Добра сделка

Гренландски политици, които настояват за самостоятелност, изтъкват като възможност не да бъдат част от САЩ, а да си партнират с тях, подписвайки двустранни споразумения за защита, за свободна търговия и други отспъки в замяна на правото САЩ да извършват военни действия от тяхна територия.

Опозицията в Нуук в момента акцентира върху коментарите на Доналд Тръмп, че САЩ се нуждаят от Гренландия за своята национална сигурност. Дания никога не е казвала, че има нужда от нас, казва депутатът Куно Фенкер. Според него властите могат да получат добри оферти от САЩ и да бъде сключена сделка.

Анализатори обаче предупреждават, че в своята кариера в бизнеса Тръмп се слави със сделки, с които доминира над партньорите си и позициите на Гренландия може и да не са толкова успешни при преговори.

Стъпка 3: Европа трябва да е част от сделката

Страните от ЕС заявиха пълната си подкрепа за Дания при предишните изявления на Тръмп за анексирането на Гренландия. Какво биха направили те обаче, ако Вашингтон предложи сделка и тук - подкрепа за Украйна в замяна на острова?

Досега в Европа не са склонни да поемат изцяло сами както гаранциите за Украйна, така и собствената си защита, и се надяват да убедят САЩ да останат на континента. Украинският президент Володимир Зеленски също преговаря усилено за американските гаранции, за да може да запази и европейските, макар че властите в Киев да изглеждат по-скоро скептични какво ще предложи Вашингтон като цяло. И най-вече как ще го изпълни, имайки предвид Будапещенския меморандум, с който през 1994 година Украйна предаде ядрения си арсенал на Москва в замяна на гаранции за сигурност и защита от САЩ, Русия и Великобритания.

"Сигурност за сигурност" обаче може да е компромис, който да се окаже труден, но приемлив в Европа и САЩ да участват в гаранциите за Украйна, за да получат в замяна достъп до Гренландия.

Военна инвазия

Военна операция винаги е опция, както коментират в средите около Тръмп. За много анализатори подобна операция не е сложна за изпълнение - Вашингтон просто ще изпрати неограничен брой свои войски на острова и ще заяви, че сега това е територия на САЩ. По същия начин действа руският му колега в Украйна. САЩ вече имат военно присъствие - в своята космическа база в Гренландия, в която има към 500 военни.

Традиционно и 100 души от Националната гвардия охраняват изследователските мисии през арктическото лято. Гренландия няма собствена армия и разполага с ограничени военни активи, разположени от Копенхаген през годините. В него се включват и патрули с кучешки впрягове.

Според оценки на Датския институт за международни изследвания евентуална военна инвазия на САЩ за превземането на столицата Нуук ще продължи около 30 минути, а дори и по-малко.

Все пак това е една от най-малко вероятните опции - окупация, продължаваща повече от 60 дни трябва да получи одобрение от Конгреса, а там подобни действия не се приемат дори и сред близките до Тръмп републиканци. Нахлуването в Гренландия не може да бъде обосновано от международното и от американското право и то би означавало края на НАТО, дори и действително никой да не започне да воюва с Вашингтон.

Според пенсионирания американски генерал Бен Ходжис, бивш командващ американските войски в Европа, военна операция от подобен вид ще бъде вече реален разрив в отношенията между САЩ и Европа и Вашингтон ще загуби съюзниците си, които споделят разузнавателна и друга информация, както и достъп до европейски бази и ресурси, на които разчита. А това вече е истинска заплаха за националната сигурност на САЩ и щета върху репутацията на страната.

Източник на Politico от държава в НАТО е категоричен, че трудни разговори със сигурност предстоят, но все ще сме далеч от сценарий, в който Вашингтон превзема територия на свой съюзник.