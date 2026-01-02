Започва ли да губи властта си Доналд Тръмп и какво да чака Европа от него през 2026 г.?

2025 година беше бурна за новия американски президент Доналд Тръмп, но 2026 година може да се окаже още по-трудна на фона на предстоящите междинни избори, пише Euronews. Неговото завръщане в Белия дом разклати световния ред и дългогодишното партньорство с Европа. Той определи европейските държави като упадащи, губещи идентичността си, жертва на лоша политика по отношение на миграцията и за икономиката.

Според Euronews има няколко начина европейците да противодействат на Тръмп. На първо място те трябва да изчакат и да видят дали ще запази властта си през тази година. Според анализатори рейтингът на американския президент е на дъното дори и сред най-близките до неговите възгледи (MAGA) избиратели. Вижда се отръпване и сред испаноезичните избиратели, на които до голяма степен дължи втория си мандат, които са ядосани на антиимигрантската политика на Белия дом.

Въпросът е дали това е временно явление, коментират анализатори пред агенцията.

Според наблюдателите много американци са обезпокоени от изявленията на Доналд Тръмп за миграцията, за митата и критиките към Европа - като цяло от опитите му да промени из основи политиката на САЩ. И според някои проучвания започват да го обвиняват за много от проблемите в икономиката.

Анкета на First Public показва, че 46% от американците се оплакват от повишаването на разходите за живот и също 46% вярват, че отговорността за това е на Доналд Тръмп. Самият президент обаче е категоричен, че икономиката на САЩ се справя добре, цените намаляват и че това ще продължи и през следващата година. Коментарите за криза той нарича "измама на демократите", което вече започва да звучи абсурдно и за неговите твърди избиратели.

От идването му на власт икономиката е изгубила 60 хил. работни места в индустрията и безработицата достига 4,6 на сто. Инфлацията се е повишила с 3 на сто, сочат още данните.

Тръмп разчита, че в САЩ през следващите месеци ще започнат да влизат 20 трилиона долара, обещани от търговските партньори в замяна на споразуменията за намаляване на митата. Според икономисти това обаче съвсем не е гарантирано. Сумата е почти седем по-голяма от сегашното ниво на инвестициите в САЩ и около две трети от брутния вътрешен продукт на САЩ.

Нещо повече Върховният съд на САЩ разглежда дали Тръмп не превишава своите правомощия, определяйки митата, което е основно правомощие на Конгреса, и може да се произнесе по делото още в първите месеци на 2026 година.

В Белият дом обаче неглижират всичко това, сочейки данните за ръст на икономиката от 4,3% през третото тримесечие. Това е повече от прогнозата и следва ръста от 3,8% през второто тремесечие и свиването през първото.

И все пак потребителското доверие намалява

Американците обаче губят доверие в икономиката, сочи статистиката. И първите изборни резултати го показват - Маями има своя кмет от Демократическата партия за първи път от 30 години и то с 19 пункта разлика от кандидата на републиканците.

Кметът на Ню Йорк вече също е демократ.

През декември републиканците спечелиха извънредни избори в Тенеси - крепост на републиканците, където Тръмп спечели с повече от 22 пункта преднина на президентските избори. Разликата с кандидата на демократите е само 8 пункта, въпреки че зад него твърдо седеше Тръмп, и това според наблюдатели показва още по-явно, че президентът започва да губи властта си - неговата подкрепа вече може да не е достатъчна за победа.

Разочаровани от Тръмп са и младите хора - само 6% от хората във възрастовите групи 18 - 22 години и 23 - 29 години смятат, че нещата в САЩ вървят добре. И младите хора, и испаноезичните не одобряват най-вече миграционната политика след обявянането на извънредно положение по границата с Мексико, разполагането на войници, отмяната на правото на гражданство по рождение за децата на нелегалните имигранти и т.н.

Републиканците започват да се отдръпват

На фона на данните за загубата на доверие и някои републиканци започват да се отдръпват - през декември сенаторите от Индиана са блокирали някои от предложенията на Белия дом. Конгресмени републиканци пък подкрепиха законопроект на демократите, който би отменил заповед на Тръмп относно правата на федералните служители.

Конгресът опита да успокои Европа, записвайки в закон, че САЩ няма да могат да намалят военното присъствие, въпреки заявките на президента, че Европа трябва да бъде оставена сама да се защитава. Мярката получи двупартийна подкрепа.

А най-трудният въпрос, който Тръмп все още не може да реши, е войната в Украйна и 2026 година ще продължава да бъде предизвикателство за него и по него.