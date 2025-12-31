Доларът се готви за най-голямото поевтиняване от 2017 г. насам

Щатският долар се готви да изпрати най-голямото си годишно поевтиняване от 2017 г. насам. Според инвеститорите предстоят дори още понижения, ако следващият ръководител на Федералния резерв предпочете по-големи намаления на лихвените проценти, както се очаква, съобщава Bloomberg.

Индексът Bloomberg Dollar Spot е спаднал с 8,1% от началото на годината. След като се срина след митата, наложени от Доналд Тръмп през април, доларът остана подложен на продължителен натиск на фона на агресивната кампания на държавния глава за назначаване на кандидат за председател на централната банка с по-смекчени възгледи през следващата година.

Движението на индекса Bloomberg Dollar Spot по години. Графика: Bloomberg LP

„Най-големият фактор за долара през първото тримесечие ще бъде Фед“, посочва Юсуке Мияири, валутен стратег в Nomura. „И не става въпрос само за срещите през януари и март, но и за това кой ще бъде председател на Фед, след като Джером Пауъл приключи мандата си“, посочва той.

С поне две намаления на лихвите, предвидени за следващата година, пътят на паричната политика на САЩ се отклонява от този на някои от другите водещи централни банки, което допълнително намалява привлекателността на долара.

Еврото поскъпна спрямо долара, тъй като благоприятната инфлация и предстоящата вълна от европейски разходи за отбрана поддържат залозите за намаляване на лихвите близо до нулата. Междувременно в Канада, Швеция и Австралия се очакват повишения.

Засега, що се отнася до долара, всичко се върти около Федералния резерв и кой ще заеме мястото на Джером Пауъл, чийто мандат като председател трябва да приключи през май.

Тръмп наскоро загатна, че има предпочитан кандидат, но не бърза да обяви кой е той – като същевременно сигнализира, че може да уволни настоящия ръководител на централната банка.

Директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет отдавна се смята за водещ кандидат. Тръмп също така изрази интерес и към бившия член на Борда на управителите на Фед Кевин Уорш. Членовете на Борда Кристофър Уолър и Мишел Боуман, както и Рик Рийдър от BlackRock също се смятат за възможни кандидати.

„Хасет би бил до известна степен включен в ценообразуването, тъй като е фаворит от известно време, но Уорш или Уолър вероятно няма да бързат толкова да намаляват [лихвите], което би било по-добре за долара“, посочва Андрю Хазлет, валутен трейдър в Monex Inc.