Доларът и еврото са напът към най-лошата си и най-добра година от 2003 г. насам

Щатският долар е напът да отбележи най-лошото си годишно представяне от повече от две десетилетия. Инвеститорите заложиха, че Федералният резерв ще има възможност да намали лихвите допълнително през следващата година, въпреки че някои от другите централни банки изглеждат готови да ги повишат, пише Ройтерс в материал.

Доларът остана на заден план в азиатската търговия, като солидните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ не успяха да повлияят на перспективите за лихвите, оставяйки инвеститорите в очакване на още около две намаления на лихвите от Фед през 2026 г.

„Очакваме Комисията по отворения пазар (FOMC) да договори още две намаления с 25 базисни пункта до 3-3,25%, но виждаме рисковете в посока по-надолу“, каза главният икономист на Goldman Sachs за САЩ Дейвид Мерикл, посочвайки забавящата се инфлация като причина за прогнозата.

Спрямо кошница от валути, доларовият индекс падна до 2,5-месечно дъно от 97,767 пункта и е напът да загуби 9,9% за годината, което би отбелязало най-стръмния му годишен спад от 2003 г. насам.

Доларът имаше бурна година, разтърсен от хаотичните мита на президента Доналд Тръмп, които предизвикаха криза на доверието в американските активи по-рано тази година, а нарастващото влияние на американския лидер върху Федералния резерв също породи опасения относно неговата независимост.

„Рисковата премия за щатския долар се разшири през декември, което предполага, че слабостта на щатския долар може да отразява нарастващите опасения относно независимостта на Федералния резерв, а не само относно перспективите за паричната политика“, казаха анализатори на HSBC в доклад за валутните перспективи.

„С много други централни банки от Г-10, които са в изчакване, смятаме, че операциите за ликвидност на Фед и лекото „гълъбово“ (смекчено; в подкрепа на намаляване на лихвите, бел. ред.) отношение на Фед оставят перспективите за щатския долар в посока надолу“, се посочва още.

14% поскъпване за еврото

В същото време еврото, което поскъпна до тримесечен връх от 1,1806 долара, бележи ръст в стойността си с малко над 14% за годината досега, което го поставя напът към най-доброто му представяне от 2003 г. насам.

Европейската централна банка запази лихвените си проценти миналата седмица и ревизира нагоре някои от прогнозите си за растеж и инфлация, което вероятно затваря вратата за по-нататъшно облекчаване в близко бъдеще.

Трейдърите реагираха, като предвидиха малка вероятност за по-строга политика през следващата година, отразявайки очакванията за Австралия и Нова Зеландия, където следващите действия се очаква да са повишения.

Това от своя страна повиши стойността на двете съответни валути, като австралийският долар поскъпва с 8,4% до момента, достигайки тримесечен връх от 0,6710 долара в сряда. Новозеландският долар също достигна 2,5-месечен връх от 0,58475 долара, след като поскъпна с 4,5% за годината досега.

Паундът достигна тримесечен връх от 1,3531 долара и е отчел поскъпване от над 8% за годината. Инвеститорите залагат, че Английската централна банка ще намали лихвите поне веднъж през първата половина на 2026 г. и дават приблизително 50% шанс за второ намаление преди края на годината.

Засега основният фокус на валутния пазар остава върху йената, като трейдърите са нащрек за възможността от намеса от страна на японските власти за спиране на поевтиняването на валутата.

Министърът на финансите Сацуки Катаяма заяви във вторник, че Япония има пълна свобода да се справя с прекомерните движения на валутата, отправяйки най-силното предупреждение досега относно готовността на Токио да се намеси.