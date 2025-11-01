Доларът изпраща с фанфари втория си най-добър месец за годината

Доларът изпраща втория си най-добър месец за годината, докато липсата на официални данни заради блокадата на американската администрация обърква перспективите за икономиката на САЩ и траекторията на лихвените проценти на Федералния резерв, пише Bloomberg.

Доларовият индекс Bloomberg Dollar Spot се повиши за трети пореден ден в петък, като така изпрати октомврийския си ръст до 1,7%. Щатският долар получи тласък тази седмица, когато председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че ново намаление на лихвите тази година далеч не е сигурно. Междувременно конкурентите на долара от развитите страни – като еврото, британския паунд и японската йена – бяха засегнати от местни проблеми.

„Очакваме ралито на долара да продължи още малко, без да бъдат публикувани големи данни от САЩ, и фокусът да остане върху външния свят“, каза Джаяти Бхарадвадж, стратег в TD Securities. „Има много фискални и електорални опасения – започвайки с Франция, после Япония и после Великобритания“, посочва още.

Изменението на индекса Bloomberg Dollar Spot Index по месеци. Графика: Bloomberg LP

Тази година като цяло беше лоша за световната резервна валута. Индикатор за движението на долара отчете най-лошото си представяне за първото полугодие от 1973 г. насам, след като търговската политика на САЩ разтърси валутния пазар с обем от 9,6 трлн. долара на ден. Поскъпването този месец намалява годишната загуба от стойността на долара до малко под 7%.

Но спирането на дейността на федералното правителство на САЩ – вече 31-ви ден – дава тласък на долара. Не е ясно кога ще бъдат налични новите ключови икономически показатели спрямо следващото заседание на Федералния резерв през декември.

„Липсата на данни за САЩ затрудни инвеститорите да добият представа за посоката на американската икономика“, каза Пареш Упадхяя, директор на Pioneer Investments, посочвайки това като една от причините за поскъпването на долара през октомври. Той прогнозира влошаване на американската икономика през четвъртото тримесечие и рискове за растежа през следващата година.

Дори и някои мечо настроени играчи променят позициите си. Стратезите на Morgan Stanley заеха неутрална позиция по отношение на валутата в четвъртък, позовавайки се на „устойчив растеж в САЩ и потенциално повишение“ от страна на Фед. Те вече не препоръчват дълги позиции в евро или йена спрямо долара.

Някои представители на централната банка на САЩ заявиха след последното заседание на Фед, че не са подкрепили решение за намаляване на лихвените проценти тази седмица, което подчертава предупреждението на Пауъл от сряда.

В Европа британското правителство може да повиши данъците върху доходите, за да запълни нарастваща дупка в публичните финанси, докато фискалните проблеми във Франция накараха Fitch Ratings и S&P Global Ratings да понижат рейтинга на суверенния дълг на страната. В Япония пък новият премиер Санае Такаичи въвежда нов икономически пакет на фона на нарастващите разходи за живот, което допринесе за поевтиняването на йената, докато инвеститорите очакват по-големи държавни разходи.

Междувременно в САЩ Федералният резерв понижи лихвите с четвърт пункт, отговаряйки на очакванията, докато Европейската централна банка и Централната банка на Япония запазиха лихвите без промяна тази седмица.

„Външнополитическите развития до голяма степен допринесоха за силата на долара през последните седмици, но ястребовите* шокове също изиграха важна роля на вътрешно ниво, макар че, признаваме, не очаквахме това да е толкова важно, колкото се оказа“, написаха в петък стратези на Goldman Sachs.

Еврото стигна до най-ниското си ценово ниво от началото на август, търгувайки се за около 1,1528 долара в петък, докато паундът достигна най-слабата си точка от април, преди да успее да компенсира загубите си. В четвъртък йената достигна най-ниското си ценово ниво спрямо долара от февруари, тъй като липсата на ястребови сигнали от страна на централната банка на Япония оказа натиск върху валутата.

Азиатските валути също бяха сред най-зле представилите се спрямо долара този месец. Йената беше най-големият губещ, след като стойността ѝ се срина с около 4% спрямо долара. Южнокорейският вон, една от най-чувствителните към риск валути в региона, отслабна с около 1,8%, тъй като колебанията около инвестиционния ангажимент на Сеул от 350 млрд. долара към САЩ влошиха настроенията.

„Краткосрочните промени в лихвените проценти изглежда са най-големият двигател на натиска на обезценка, след като азиатските централни банки намалиха лихвите по-агресивно спрямо Фед“, пише в бележка Клаудио Пирон, стратег по фиксирана доходност в Bank of America за развиващите се азиатски пазари.

* Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното „ястреби“, а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - бел. ред.