Европейските пазари отбелязаха спад въпреки силните ръстове при отбранителните компании

Европейските борси приключиха сесията в четвъртък на отрицателна територия, въпреки че отбранителните компании отбелязаха силен ръст след призивите на Доналд Тръмп за увеличаване на военните разходи на САЩ, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 отбеляза спад с 0,2%, а големите борси и секторите поеха в различни посоки.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 отписа 0,04% и завърши деня на ниво от 10 044,69 пункта. Френският CAC 40 прибави 0,12% до ниво от 8243,47 пункта. Германският DAX се повиши леко с 0,02% до равнище от 25 127,46 пункта.

Световните пазари са съсредоточени върху нарастващото геополитическо напрежение тази седмица, след като миналия уикенд САЩ свалиха от власт венецуелския президент Николас Мадуро и след това заплашиха да завземат Гернландия.

Акциите на отбранителните компании продължиха да поскъпват за пети пореден ден, след като Тръмп призова за увеличаване на военните разходи на САЩ с 50%. Той предвижда бюджет от 1,5 трлн. долара през 2027 г., според публикация в социалната мрежа TruthSocial късно в сряда.

Секторът на аерокосмическата индустрия и отбраната в Европа отбеляза ръст от 1,1%. Книжата на Renk поскъпнаха с 2,9%, а тези на Leonardo – с 2%, като достигнаха 52-седмичен връх. Цената на акциите на Rheinmetall се повиши с 1,4%, но те ограничиха ръстовете си по-рано през деня, когато бяха начело на европейския бенчмарк.

За сметка на това петролният сектор в Европа затвори със спад в четвъртък за втори пореден ден, след като инвеститорите реагираха на слуховете, че американски компании може да добиват венецуелски петрол. Книжата на BP поевтиняха с 0,6%, а тези на Shell отписаха 3,5 на сто. Но цената на акциите на Equinor се повиши с 0,3% до края на деня.

Цената на фючърсите върху суровия петрол сорт Брент с доставка за март се търгуват на ниво от 60,95 долара за барел, след като в сряда поевтиняха под границата от 60 долара.

Европейските пазари са силно разтревожени тази седмица след заплахите на Тръмп, че САЩ може да използват военна сила, за да придобият полуавтономната територия на Дания Гренландия.

Лидери в региона разкритикуваха целите на Тръмп за поглъщане на територията, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио трябва да се срещне с датски представители следващата седмица. Рубио омаловажи заплахата от нашествие, като заяви, че Тръмп иска „да купи“ Гренландия.