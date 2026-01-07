IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Тръмп: Без дивиденти и обратно изкупуване на акции при отбранителните компании

Докато тези компании не построят нови фабрики, „никой изпълнителен директор не трябва да има право да печели повече от 5 млн. долара“, категоричен е президентът на САЩ

22:30 | 07.01.26 г. 3
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че „няма да позволи“ на отбранителните компании да предлагат дивиденти или да изкупуват обратно акции, докато тези фирми не ускорят производството на военно оборудване и не отговорят на другите му оплаквания относно индустрията, съобщава CNBC.

В публикация в Truth Social, Тръмп също така обръща внимание на трудовите възнаграждения на ръководителите на отбранителните концерни, наричайки ги „прекомерни и неоправдани“.

„Отбранителните компании не произвеждат нашето страхотно военно оборудване достатъчно бързо и, след като бъде произведено, не го поддържат правилно или бързо“, пише той.

Докато тези компании не построят нови производствени предприятия, „никой изпълнителен директор не трябва да има право да печели повече от 5 млн. долара“, посочва още Тръмп.

Първоначално не стана ясно какво въздействие или обвързваща сила, ако изобщо има такава, ще окаже съобщението на Тръмп върху финансовите дейности на големите отбранителни компании.

В публикацията си Тръмп се оплаква, че „масивните“ дивиденти и обратното изкупуване на акции пречат на „инвестирането в заводи и оборудване“.

„Тази ситуация вече няма да бъде допускана или толерирана!“, написа Тръмп в публикацията, в която предупреди отбранителната индустрия да „ВНИМАВА“. „Следователно, няма да разреша дивиденти или обратно изкупуване на акции за отбранителни компании, докато тези проблеми не бъдат отстранени – това важи и за заплатите и възнагражденията на ръководителите“, подчертава той. 

Последна актуализация: 22:30 | 07.01.26 г.
дивиденти обратно изкупуване на акции Доналд Тръмп отбранителни компании
Коментари

3
rate up comment 0 rate down comment 6
khao
преди 6 минути
хахахаха, няма такъв 2pac като президента Камачо!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 10
Solar Power
преди 1 час
Тръмп и патлера са едно и също нещо. До тях можем да наредим и ръководителя на Китай, Северна Корея, Израел, Йемен, Иран и Афганистан.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 15 rate down comment 2
sssaaa
преди 1 час
Най-демократичната страна и пазарна икононика. Направо да отвлича Изпълнителните Директори, какво се занимава...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
