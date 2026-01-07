Тръмп: Без дивиденти и обратно изкупуване на акции при отбранителните компании

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че „няма да позволи“ на отбранителните компании да предлагат дивиденти или да изкупуват обратно акции, докато тези фирми не ускорят производството на военно оборудване и не отговорят на другите му оплаквания относно индустрията, съобщава CNBC.

В публикация в Truth Social, Тръмп също така обръща внимание на трудовите възнаграждения на ръководителите на отбранителните концерни, наричайки ги „прекомерни и неоправдани“.

„Отбранителните компании не произвеждат нашето страхотно военно оборудване достатъчно бързо и, след като бъде произведено, не го поддържат правилно или бързо“, пише той.

Докато тези компании не построят нови производствени предприятия, „никой изпълнителен директор не трябва да има право да печели повече от 5 млн. долара“, посочва още Тръмп.

Първоначално не стана ясно какво въздействие или обвързваща сила, ако изобщо има такава, ще окаже съобщението на Тръмп върху финансовите дейности на големите отбранителни компании.

В публикацията си Тръмп се оплаква, че „масивните“ дивиденти и обратното изкупуване на акции пречат на „инвестирането в заводи и оборудване“.

„Тази ситуация вече няма да бъде допускана или толерирана!“, написа Тръмп в публикацията, в която предупреди отбранителната индустрия да „ВНИМАВА“. „Следователно, няма да разреша дивиденти или обратно изкупуване на акции за отбранителни компании, докато тези проблеми не бъдат отстранени – това важи и за заплатите и възнагражденията на ръководителите“, подчертава той.