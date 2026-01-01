IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Южна Корея стана шестата страна в света с годишен износ за над 700 млрд. долара

Силното търсене на полупроводници продължава да стимулира износа и през последния месец на годината

11:40 | 01.01.26 г.
Снимка: Bloomberg
Износът на Южна Корея отбеляза по-силен от очаквания растеж благодарение на силното търсене на полупроводници през последния месец на годината и постигна годишен рекорд през 2025 г., съобщава Wall Street Journal.

Износът от четвъртата по големина икономика в Азия се е увеличил с 13,4% спрямо предходната година до 69,58 млрд. долара през декември, сочат предварителните данни на митническата служба, публикувани в четвъртък. Данните следват увеличение от 8,4% през ноември.

Данните за декември надминаха средната прогноза за ръст от 8,3% в проучване на Wall Street Journal сред 11 икономисти.

Вносът се е увеличил с 4,6% на годишна база до 57,40 млрд. долара, което води до търговски излишък от 12,18 млрд. долара. Това следва ревизиран излишък от 9,74 млрд. долара за предходния месец.

За цялата година износът се е увеличил с 3,8% до 709,69 млрд. долара през 2025 г. след ръст от 8,1% през 2024 г.

Годишният износ за първи път надхвърли 700 млрд. долара, което прави Южна Корея шестата страна в света, преминала този праг, съобщи министерството на търговията.

Годишният търговски излишък достига 78,03 млрд. долара, след като вносът е спаднал с 0,02% до 631,67 млрд. долара през 2025 г.

Доставките на полупроводници, които формират около една пета от общия износ на стоки, продължават да стимулират възстановяването на търговията.

Износът на чипове се е увеличил с 22% до годишен рекорд от 173,40 млрд. долара през 2025 г., показват данните на министерството.

Те скачат с 43% спрямо година по-рано до нов месечен рекорд от 20,80 млрд. долара през декември, отбелязвайки 10-и пореден месец на растеж, показват данните.

Доставките на смартфони и компютри се увеличават, но износът на автомобили спада през декември.

Износът за САЩ се е повишил с 3,8% спрямо година по-рано през декември, възстановявайки се след няколко месеца на спад. Откакто Сеул и Вашингтон финализираха търговско споразумение през октомври, очакванията за подобряване на двустранните отношения са високи. Последната спогодба намали американските мита върху повечето корейски стоки от 25% на 15%, влизайки в сила от 1 ноември.

Износът за Китай се е увеличил с 10% спрямо същия период на миналата година през декември след ръст от 6,9% през предходния месец.

Последна актуализация: 11:27 | 01.01.26 г.
