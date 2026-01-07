Геополитическите сътресения разклатиха оптимизма на Wall Street

Щатските борсови индекси приключиха сесията без единна посока, докато инвеститорите оценяват последствията от последните геополитически сътресения, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,94% до 48 996,08 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,34% до 6920,93 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,16% до 23 584,27 пункта.

Финансите и енергетиката – два от секторите, които започнаха силно 2026 г. – отбелязаха загуби, като и двата сегмента от пазара отчетоха спад от над 1%.

Трейдърите реагираха на коментарите на американския министър на енергетиката Крис Райт, който заяви, че САЩ ще продават венецуелски петрол на световните пазари без определен срок във времето, след като приключат с продажбата на суровия петрол, който в момента бива съхраняван във Венецуела.

„Ще пуснем на пазара суровия петрол от Венецуела - първо този, който бива съхраняван, а след това и безсрочно ще продаваме на пазара произвеждания от Венецуела петрол“, заяви Райт по време на енергийна конференция.

Междувременно говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Вашингтон селективно отменят санкции срещу Венецуела, за да може да бъде продаван венецуелския петрол.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 7 януари.

Пазарите обърнаха внимание и на доклада за пазара на труда в САЩ, където свободните работни места намаляват с повече от очакваното през ноември, а наемането на работници спада. Незаетите работни места, които са показател за търсенето на работна ръка, са намалели с 303 000 до 7,146 милиона към последния ден на ноември, съобщи днес Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда.

Друг доклад за частния сектор показа, че бизнесът отново е започнал да създава работни места през декември, въпреки че броят им е малко под очакванията на инвеститорите. Миналият месец са били регистрирани 41 000 нови работни места, противно на загуба на работни места през предходния месец. Резултатът е малко под очакванията на анализаторите, които залагаха на около 48 000 нови работни места.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,146% и 4,825 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,15% до 98,72 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 0,66% до 60,30 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 1,44% до 56,31 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 0,71% до 4464,6 долара за тройунция.