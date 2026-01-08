Бягство на инвеститорите от технологичните акции тласна Nasdaq Composite надолу

Dow Jones Industrial Average се повиши в четвъртък, а Nasdaq Composite беше под натиск, тъй като инвеститорите избягваха технологичните акции, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones, в който влизат 30 компании, напредна с 270,03 пункта до ниво от 49 266,11 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отписа 0,44% и завърши деня на ниво от 23 480,02 пункта. Широкият измерител S&P 500 прибави скромните 0,01% до равнище от 6921,46 пункта. Сред 11-те сектора в S&P 500 информационните технологии се представиха най-слабо със спад от над 1%.

Компанията за изкуствен интелект Nvidia беше сред тези, които инвеститорите избягваха, като книжата ѝ завършиха деня с понижение от над 2%. Друга компания в областта на изкуствения интелект Oracle отписа близо 2%. Цената на акциите на производителя на iPhone Apple също се понижи, като записа седми пореден ден на спад.

Роб Хауорт, старши директор на инвестиционните стратегии в U.S. Bank Asset Management, счита, че технологичният сектор и изкуственият интелект ще останат важна тема за 2026 г., но според него статутът на търговията като фактор за растеж ще зависи от това дали ще започнат да се появяват примери за приложение и в кои сектори.

„Виждаме първи признаци за това в здравеопазването. Когато мислим за роботика, застраховане, диагностика, всички тези видове компании ще бъдат сред първите, които ще се възползват. Според нас тъкмо там е съсредоточен растежът“, коментира Хауорт.

Представянето трябва да се разшири, отбелязва той, като посочва промишлеността и финансите като ключови области, които трябва да се наблюдават. „Тези истории започват да изглеждат по-добре тази година и смятам, че това ще бъде от ключово значение за продължаване на ралито“, допълва Хауорт.

Компаниите в областта на отбраната бяха светлият лъч за деня, като ключови имена постигнаха силен ръст, след като президентът Доналд Тръмп призова за бюджет за отбрана от 1,5 трлн. долара през 2027 г. Това би било огромно увеличение спрямо одобрените от Конгреса 901 млрд. долара за 2026 г.

Книжата на Northrop Grumman поскъпнаха с над 2%, а тези на Lockheed Martin прибавиха над 4 на сто. Освен това RT напредна с почти 1%, а Kratos Defense отбеляза ръст от близо 14%.

S&P 500 и Dow приключиха сесията в сряда на червена територия, след като достигнаха нови исторически върхове. Спадовете бяха отбелязани, след като цените на петрола се понижиха, когато Тръмп заяви, че временните власти във Венецуела ще предадат 50 млн. барела петрол на САЩ. Това предизвика опасения от нарастване на предлагането на петрол.

В четвъртък цените на петрола нараснаха с над 3% след два поредни дни на спадове. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 2,03 долара до 61,99 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 1,77 долара до 57,76 долара за барел.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,167% и 4,837%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути се повиши с 0,19% до 98,872 пункта. Еврото и паундът поевтиняха до съответно 1,166 долара и 1,343 долара. Спрямо йената щатските пари отбелязаха спад до 156,84 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за февруари поевтиняха леко до 4460,70 долара за тройунция.