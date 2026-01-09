Meta подписва мащабни сделки за доставка на ядрена енергия за центрове на данни

Meta Platforms е постигнала серия от сделки за доставка на електроенергия за захранване на своите центрове за данни, което ще направи американската технологична компания най-големият купувач на ядрена енергия сред нейните конкуренти, съобщава Bloomberg.

Споразуменията биха могли да достигнат общо над 6 гигавата по отношение на енергията, достатъчно за захранване на около 5 млн. домакинства. Въпреки че Meta не разкри стойността на договорите, споразуменията от такъв мащаб могат да бъдат оценени на милиарди долари под формата на приходи за производителите на електроенергия.

Сделките подчертават борбата на големите технологични компании да си осигурят енергия на фона на засилващата се битка за доминация при изкуствения интелект.

Meta заяви, че ще закупува електроенергия от три ядрени централи на Vistra Corp. и ще поддържа няколко малки реактора, които подкрепяната от Сам Алтман Oklo Inc. и подкрепяната от Бил Гейтс TerraPower LLC планират да построят през следващите десет години.

Тези сделки следват друго споразумение от юни за доставка на енергия от ядрен обект на Constellation Energy Corp.

Въпреки че нарастващото търсене на енергия за центрове за данни в САЩ помогна за съживяване на апетита към ядрената енергия, големите компании, които отдавна представиха ангажименти да станат екологични, наскоро обявиха, че обмислят или вече сключват сделки с електроцентрали, работещи с природен газ – генератори, които обикновено са много по-лесни и бързи за изграждане.

Проектирането и строежът на ядрените проекти често продължават около десетилетие, докато центровете за данни могат да бъдат въведени в експлоатация много по-бързо, което създава спешна нужда от енергия.

През 2024 г. Microsoft Corp. и звеното за зелена енергия на Brookfield Asset Management подписаха най-голямото корпоративно споразумение за покупка на чиста енергия, включващо над 10,5 гигавата капацитет за възобновяема енергия. По това време тази сделка се оценяваше на 17 млрд. долара.

Според скорошен доклад на консултантската фирма Grid Strategies очаква се потреблението на енергия в САЩ да се увеличи поне с 30% до 2030 г., като по-голямата част от новото търсене ще идва от центрове за данни. Доставчиците на енергия обаче се затрудняват да се справят с увеличеното търсене, а електричеството се превърна в една от най-значимите пречки за развитието на изкуствения интелект.

Дори и на фона на неотдавнашните сделки на технологичните фирми с газови централи, първите остават заинтересовани от ядрената енергия, която е чиста и може да осигурява доставки денонощно.

Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Microsoft подписаха споразумения за използване на енергия от ядрени реактори. Тези планове сега са засенчени от усилията на Meta.

Урви Парех, ръководител на отдела за глобална енергетика на Meta, заяви, че обявените нови споразумения целят да отговорят на опасенията относно затварянето на съществуващите атомни електроцентрали и отразяват необходимостта от извънредни инвестиции за стимулиране на нови ядрени мощности.

„Няма универсален подход, който да ни отведе до мястото, където САЩ трябва да стигнат, за да може ядрената енергия да бъде съществена част от енергийния микс“, изтъква Парех, отбелязвайки, че компанията остава ангажирана с „нисковъглеродната енергия“.

Новите сделки на Meta следват многократните обещания на главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг да похарчи стотици милиарди долари до края на десетилетието за изкуствен интелект и инфраструктурата, необходима за неговата поддръжка. Най-значимите инфраструктурни проекти включват Prometheus, клъстер от центрове за данни с мощност 1 гигават в Ню Олбани, Охайо, който се очаква да заработи тази година, и Hyperion - проект, базиран в селски район на Луизиана, който може да достигне мащаб от 5 гигавата и да заработи през 2028 г.

Проектът Hyperion, който се очаква да бъде най-големият център за данни на Meta, фокусиран върху изкуствения интелект, ще бъде захранван от поне три електроцентрали с природен газ. Компанията за комунални услуги Entergy Corp. е подала заявление за свързване на повече мощности за производство на природен газ към мрежата, тъй като Meta се стреми да разшири проекта.

Обявените споразумения за доставка на ядрена енергия ще помогнат и за захранването на проекта Prometheus.

„Ако не сме в състояние да генерираме повече електроенергия, това би могло да навреди на способността на изкуствения интелект да расте по-бързо“, предупреждава Парех. „Трябва да се гарантира, че имаме повече решения, докато изкуственият интелект продължава да се развива, вместо да има ограничения за това какви опции и какви технологии могат да бъдат добавени към мрежата“, добавя той.

Съгласно споразумението с Vistra Meta ще купува енергия от реакторите Davis-Besse и Perry в Охайо. Компанията ще получи и допълнителни 433 мегавата енергия от подобрения, планирани за увеличаване на производството от тези две централи и от съоръжението в Beaver Valley, Пенсилвания.

Атомните електроцентрали на Vistra ще продължат да захранват най-голямата американска електропреносна мрежа, управлявана от PJM Interconnection LLC, която обслужва над 67 милиона души от Средния Запад до Средноатлантическия регион.

В отделна сделка с Oklo, Meta ще получи до 1,2 гигавата капацитет от реактори, които Oklo планира да построи в Охайо, като първият ще влезе в експлоатация още през 2030 г. Oklo разработва 75-мегаватов реактор, въпреки че все още се нуждае от одобрение от федералните регулатори.

Споразумението с Meta включва и авансово плащане, главно за подпомагане на Oklo в набавянето на гориво.

Meta също така се споразумя да подкрепи разработването на два реактора от TerraPower, способни да генерират до 690 мегавата. Meta си осигури и правата за енергия от до шест други проекти за реактори, които заедно ще увличат количеството до 2,1 гигавата мощност.