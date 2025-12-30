Лудата AI надпревара - от космическите оценки на компаниите до безумните разходи за центрове за данни

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

От края на 2022 г. насам, когато OpenAI официално пусна ChatGPT на пазара, няма по-горещо нещо от изкуствения интелект (AI) в технологичната индустрия, а и не само. През 2025 г. големите обещания за трансформациите, които ще предизвика AI, се отразиха по различен начин на пазарите. Те доведоха до невероятни инвестиции в технологията, в центрове за данни и в сливания и придобивания на малки, но обещаващи играчи. Комбинацията от продължаваща еуфория и космически инвестиции изплаши част от инвеститорите и анализаторите. Мнозина заговориха дори за спукването на надуващия се AI балон.

Както и да го погледнем, 2025 г. беше интересна, що се касае до изкуствения интелект. 2026 г. обещава да е още по-интересна, предвид непрестанната битка за надмощие между САЩ, Китай и Европа, между различните компании, развиващи AI, и продължаващото търсене на начин да се оправдаят огромните суми, наливани в технологията.

Ето и какво интересно се случи в AI света през изминалата година:

Инвестициите се изстреляха в космоса

Ако има нещо, в което технологичният сектор инвестира през 2025 г., това бяха центрове за данни. Именно този тип инфраструктура стои в основата на AI и го захранва. Въпросът е, че технологията е наистина скъпа, а като прибавим и разходите за енергия, сметката става още по-притеснителна.

Най-големите компании от Силициевата долина планираха да инвестират около 400 млрд. долара в AI тази година, сочат данни към края на октомври на Wall Street Journal. Изданието изтъква, че това е далеч от достатъчното. 100 млрд. долара от тази сума се падат само на четири от тях – Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta.

Бумът на оценките на компаниите

Същевременно едни от най-големите играчи в AI надпреварата тази година достигнаха рекордни оценки. През октомври Nvidia успя за кратко да прекрачи границата от 5 трлн. долара пазарна капитализация, превръщайки се в първата в историята компания, която прави това. На този етап някогашният ключов играч в гейминг хардуера днес изглежда незаобиколим производител на чипове за изкуствен интелект.

Също през октомври капитализацията на Microsoft премина 4 трлн. долара. Основаната от Бил Гейтс компания е най-големият инвеститор в разработчика на ChatGPT – OpenAI, и активно развива решения с изкуствен интелект. През 2025 г. скочиха не само капитализациите на гигантите в сферата, но и оценките на редица стартъпи.

Крехката AI икономика

Този рязък скок подсказа, че AI икономиката може би е много по-крехка, отколкото се очакваше. Заговори се за балон при изкуствения интелект. Основното опасение на инвеститорите е, че технологията изисква прекалено много инвестиции за центрове за данни и енергия, което кара редица компании да наливат пари в проекти, които не се знае кога и доколко ще се отплатят. Най-ясният пример за това е OpenAI, която не спира да губи пари, но пък се насочва към публичния пазар и това може да ѝ донесе така необходимите средства.

Наскоро The Information писа, че OpenAI е провела предварителни преговори за набирането на средства при оценка от около 750 млрд. долара. Идеята ѝ е да набере до 100 млрд. долара. Всичко това се случва преди потенциалното ѝ IPO, което се очаква да достигне рекорд – оценка от 1 трлн. долара. Инвеститорите все пак са нащрек и се опасяват дали търсенето на изкуствен интелект няма изведнъж да се охлади, а тези нереално големи инвестиции няма да се окажат излишни.

DeepSeek и „Черният понеделник“ на Wall Street

Китайската компания DeepSeek и нейните големи езикови модели се оказаха една от най-лошите новини за AI сектора в САЩ. В началото на годината азиатската фирма пусна модел, за който заяви, че е създаден със значително по-малко средства от скъпите американски модели. Новината успя да разтърси американските борси и то до степен, в която малко след новината Nvidia изтри цели 13% от пазарната си капитализация, което по това време през януари се равняваше на около 465 млрд. долара. Моделът DeepSeek-R1 доведе до т. нар. „Черен понеделник“ на Wall Street на 27 януари, като потопи и цената на акциите на други гиганти, включително Microsoft, Broadcom и Alphabet.

Какъв беше най-важният извод от всичко това? Китай може да предложи добър изкуствен интелект, без да се налага да разчита на изключително скъпите чипове на Nvidia. Веднага се появиха спекулации, че този AI не е достатъчно добър, колкото западния, но фактът, че повечето ключови китайски компании вече работят активно с DeepSeek за своите функции с изкуствен интелект, говори красноречиво за ролята му в AI надпреварата.

Ефектът на AI върху пазара на труда

По данни на Trueup над 180 хил. души са съкратени в технологичния сектор по света през 2025 г. до октомври, като все още се чакат официалните данни за последното тримесечие на годината. Засегнатите в периода са кадри на над 400 компании, но най-сериозен е ударът по американските технологични гиганти, което се дължи предимно на концентрацията на големи играчи в САЩ.

Съкращенията се дължат на различни фактори. На първо място, редица компании наеха прекалено много хора по време на пандемията и сега се разделят с част от тях. Изкуственият интелект обаче е друг много съществен фактор, тъй като редица компании го ползват за по-елементарни задачи, за които вече не се нуждаят от хора. На този етап все още е трудно да се прецени колко голям е ефектът от всичко това.

Да не забравяме и една нова тенденция, която със сигурност влияе – т.нар. vibe coding. Става дума за нов начин за програмиране, който не изисква човекът зад компютъра да пише редове код, а по-скоро да задава текстови команди на AI, който пък да ги следва и да създава нужния софтуер. Така, ако допреди няколко години технологичният сектор имаше нужда от море от програмисти, днес влизането в индустрията се оказва особено предизвикателство. Най-силно това се усеща от младите кадри с малко или никакъв опит.

Големият AI удар все още отсъства

На фона на бомбастичните оценки на компаниите, на купищата сделки, които сключиха, и на безкрайните обещания, големият AI удар все още го няма. Безкрайните обещания за драстични подобрения в продуктивността на процесите, за улесненията на бизнеса, за насочването на кадрите към по-смислени задачи, все още не се материализират толкова съществено.

За 2026 г. остават въпросите дали AI балонът ще се спука или дали най-сетне ще видим сбъдването на всички AI блянове на бизнеса. Засега картинката не изглежда толкова розова.