Промяната на бойното поле в Украйна не решава хуманитарната криза в страната

По-силната позиция на Украйна във войната с Русия все още не е успокоила хуманитарната криза, усещана от милиони украинци, принудени да напуснат домовете си, тя е задълбочена от орязването на разходите за хуманитарна помощ, съобщи ръководителят на Международния спасителен комитет (МСК) Дейвид Милибанд, цитиран от Ройтерс.

Украйна забави настъплението на Русия на бойното поле, като почти го спря през последните месеци и накара лидерите на Г-7 да признаят на среща на върха миналата седмица, че инерцията във войната се е променила.

По време на посещение в Украйна Дейвид Милибанд, президент и главен изпълнителен директор на МСК, заяви, че все още е жизненоважно да се признаят последиците от съкращенията на разходи за хуманитарна помощ, ръководени от САЩ, които са намалили наполовина бюджета на комитета в страната до 20 млн. долара през 2027 г. спрямо 40 млн. долара миналата година.

„Това е особено важно в момент, когато съществува ново усещане за различно геополитическо говорене, за да се признаят жестокостта и натискът пред милиони украинци“, каза Милибанд в събота по време на Световния ден на бежанците.

ООН счита, че около 118 млн. души по целия свят са били принудени да напуснат домовете си, често в резултат на конфликт, насилие и преследване. Украйна има около 10 млн. души население, като близо 4 млн. души са вътрешно разселени в страната.

„Тези исторически върхове подсказват за, както го наричаме, новия световен ред“, каза Мибиланд, като посочи последиците от над 60 войни, както и от болести и природни бедствия. „Има повече сътресения и по-малко начини за поемането им. А парите са един от тези начини“, отбеляза Милибанд.

Администрацията на Тръмп намали значително чуждестранната помощ и разпусна Агенцията за международно развитие в САЩ, като накара и други страни да намалят хуманитарната си помощ.

В Украйна МСК помага за осигуряването на мобилна медицинска помощ на общности, които живеят близо до части от 1200-километровата фронтова линия. Той осигурява подкрепа за преживени травми на уязвими деца и жени, които са били подложени на тормоз.

Милибанд заяви, че един от не толкова обсъжданите аспекти на конфикта са последиците върху психическото здраве на населението след над четиригодишна война.

Пренасочването дори на малка част от военната помощ в размер на милиарди долари, осигурявана от съюзниците на Украйна, към хуманитарна помощ и психосоциална подкрепа може да има огромни последици за поддържането на устойчивостта на обществото, добави Милибанд.

По-рано днес Ройтерс съобщи, като се позова на ръководителя на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Крим Сергей Аксьонов, че четирима души са загинали и още 28 са били ранени при украинска атака с дронове срещу полуострова.

Отделно местните власти в руския Краснодарски край съобщиха, че при украинска въздушна атака с дронове е загинал един човек на пътнически ферибот, а в нефтен терминал е възникнал пожар.

Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от руския Краснодарски край, временно е преустановила работа, казаха още властите в Русия.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че от снощи са прехванали 96 руски дрона и че руските атаки продължават, предаде Укринформ.

В изявлението се посочва, че от снощи в 18:00 ч. местно време (и българско) руската армия е атакувала Украйна с 2 балистични ракети „Искандер“ М/С-400, 2 балистични ракети „Кинжал“, 105 дрона тип „Шахед“, „Италмас“ и други, пише БТА.

В отблъскването на атаката участват украинската военна авиация, противоракетните сили, подразделенията за радиоелектронна война и за дронове, както и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

По предварителни данни към 9:00 ч. тази сутрин над северната, южната, източната и централната част на Украйна са били прехванати общо 96 руски дрона. Регистрирани са удари с балистични ракети, както и с шест бойни дрона. В момента се извършва допълнителна проверка на информацията за 2 балистични ракети, изстреляни от въздуха.

Руската атака все още не е приключила и в украинското въздушно пространство има още руски дронове, предупреждават военновъздушните сили.

По-рано Укринформ съобщи, че вчера при руска атака срещу Полтавска област са загинали двама души и 14 са били ранени. Сред пострадалите има и деца.

Ръководителят на областната военна администрация на Сумска област Олег Григоров написа в Телеграм, че тази сутрин при руски удар по населено място са били ранени 6 души.

Най-малко двама души са пострадали и при руски удари в Донецка област.

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа съобщи в Телеграм, че при руски атаки с авиационни бомби, дронове и артилерия през изминалата нощ е била убита 70-годишна жена и най-малко 9 души са били ранени. Има щети по жилищни блокове и къщи.