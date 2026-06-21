Петролът продължава да минава през Ормузкия проток въпреки твърденията на Иран, че е затворен

Милиони барели петрол продължиха да преминават през Ормузкия проток този уикенд, дори след като Иран заяви, че е затворил отново водния път, а Вашингтон и Техеран дадоха противоречива информация за статута на най-значимия маршрут за корабоплаването в света, пише Bloomberg.

Три супертанкера, натоварени с петрол и общ товарен капацитет от 6 млн. барела, са изпратили сигнали, че преминават през канала в събота по маршрут, който следва крайбрежието на Оман, сочат данни от проследяването на кораби. Един от тях впоследствие е възобновил излъчването на автоматични сигнали рано в неделя, след като е достигнал Оманския залив.

Появяват се транзитни маршрути през Ормуз – Иран и основни западни корабни компании предложиха по един коридор. Карта: Bloomberg LP

Танкерът Gulf Sunrise, превозващ около 2 млн. барела саудитски суров петрол за Япония, преминава през Оманския залив, показват автоматичните му сигнали за проследяване, след като изчезна от екраните в близост до най-тясната точка на пролива в събота. Корабът „Ангола Б“, натоварен със суров петрол от ОАЕ, беше забелязан за последно в събота, докато заобикаляше върха на полуостров Мусандам, омански ексклав, който достига до Ормузкия проток. Monaco Loyalty все още не беше достигнал най-тясната точка на пролива, когато изчезна също в събота.

Ако и трите плавателни съда са преминали по водния път, придвижването им би подкрепило твърдението на американската армия, че може успешно да зашити южния маршрут близо до крайбрежието на Оман въпреки твърденията на Иран, че може да контролира водния път. Няколко плавателни съда бяха видени също да влизат в Персийския залив, използвайки същия маршрут.

Централното командване на американската армия съобщи в събота, че 17 млн. барела са преминали през Ормуз въпреки съобщенията в ирански медии, че протокът е затворен. Представител, отговарящ за връзката между военноморските сили и корабните компании, заяви рано в събота, преди Иран да съобщи, че Ормузкият проток е бил затворен, че плавателните съдове могат да преминават от оманската страна по всяко време на деня, стига да показват местоположението си.

Иран и САЩ се стремят да установят контрол върху говоренето за Ормуз, като днес се провеждат мирни преговори между водещи представители на двете страни, включително американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, в Швейцария. Осигуряването на свобода на корабоплаването в протока е един от основните приоритети на САЩ.

От трите танкера един превозва 2 млн. барела саудитски суров петрол за Япония, а другите два са натоварени със сходни количества суров петрол от Обединените арабски емирства и Катар. Всички товари се основават на данни от проследяването на кораби, събрани от Bloomberg, и на информация от компанията Kpler.

Въпреки твърденията, че Ормуз е затворен, кораби изпращаха сигнали и близо до иранското крайбрежие.

Desh Vibhor, Desh Vaibhav и Sanmar Herald бяха забелязани в Оманския залив и Арабско море в неделя, след като за последен път бяха видени да изпращат сигнали за опита си да преминат през Ормузкия проток късно в петък, показват данни от проследяването на корабите, събрани от Bloomberg. Те може да са преминали през протока преди Иран да обяви, че той отново е затворен.

Супертанкерите, които са индийска собственост или превозват товари за Индия, са натоварени с около 6 млн. барела иракски и кувейтски петрол. Подаваните и от трите сигнали показват, че те са близо до иранския остров Кешм, което показва, че са поели по одобрения от Техеран маршрут.

Sanmar Herald (бяло), Desh Vaibhav (синьо) и Desh Vibhor започнаха отново да изпращат сигнали в Оманския залив, след като за последен път показаха местоположението си в Ормузкия проток. Карта: Bloomberg LP

Shipping Corporation of India, която е посочена като собственик и мениджър на Desh Vibhor и Desh Vaibhav в базата данни Equasis, не са отговорили на молба за коментар, както и Sanmar Shipping, оператор на Sanmar Herald.

Плаванията на много големите превозвачи на суров петрол са част от нарастващия брой танкери, които също започнаха да пресичат важния маршрут за превоз на енергийни ресурси в едната или другата посока.

Няколко празни танкера също бяха забелязани да влизат в Персийския залив по оманското крайбрежие. Един от тях беше много голям превозвач на газ, който пътуваше от Дукум в Оманския залив.

Другите два бяха супертанкери за суров петрол, които наскоро бяха доставили петрол от ОАЕ. Един от големите плавателни съдове открито съобщи местоположението си в едно от пристанищата за акостиране в Оманския залив преди няколко дни. Известно е, че някои производители от Персийския залив изпращат танкери „незабелязано“ през Ормузкия проток, така че товарите да могат да бъдат прехвърлени на други кораби, чакащи в тези води, без да привличат вниманието към превозите.

Кораби за втечнен природен газ също бяха наблюдавани да плават през Персийския залив, като данните от проследяването на кораби показват, че това е станало късно в петък.