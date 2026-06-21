Войната в Иран подкопава пролетния сезон на продажбите в САЩ

Жилищният пазар в САЩ е изгубил инерция по време на важния пролетен сезон на продажбите през тази година, тъй като по-високите лихвени проценти, икономическата несигурност и последиците от войната в Иран са подкопали търсенето от купувачите и са обезкуражили собствениците на жилища да обявяват имотите си, пише онлайн изданието Word Property Journal.

Според доклад на компанията Zillow за жилищния пазар през май продажбите на жилища и новите обяви изостават от нивата година по-рано по време на традиционно един от най-натоварените периоди в годината за жилищните имоти. По-слабото от очакванията представяте показва, че възстановяването на жилищния пазар, което мнозина икономисти очакваха в началото на 2026 г., все още не е станало факт.

Годината започна обещаващо за американския жилищен пазар, но той бързо изгуби инерция, тъй като войната в Иран разтърси световните финансови пазари. Нарастващите цени на петрола възобновиха притесненията от инфлация, като тласнаха нагоре доходността по държавните ценни книжа и повишиха лихвите по ипотечните кредити в момент, когато достъпността вече беше ограничена. Нарастването на лихвите по заемите остави много кандидат-купувачи извън пазара и подкопа очакванията на много икономисти за скромно възстановяване на продажбите на жилища през 2026 г.

Последиците от конфликта далеч надхвърлят енергийните пазари. Докато инвеститорите преценяват рисковете от инфлация и вероятността за понижения на лихвите от Федералния резерв в бъдеще, разходите за финансиране на ипотечните кредити нараснаха, създавайки допълнителни затруднения за жилищния сектор, който вече изпитваше затруднения с предизвикателствата пред достъпността и предпазливите нагласи на потребителите.

Резултатът е пазар на кръстопът между подобряването на условията пред предлагането и отслабващото търсене.

Данните на Zillow сочат, че съществуващите наличности са продължили да се увеличават на годишна база през май, като наличните жилища за продажба бележат годишен ръст от близо две години и половина. Но темпът на нарастване на наличностите се забави значително, което показва, че възстановяването на предлагането може би губи пара.

В същото време продавачите са все по-сдържани да навлизат на пазара. Новите обяви са намалели спрямо нивата през април и година по-рано, което е необичайно развитие по време на период, в който обявите обикновено достигат сезонен връх.

Забавянето в новото предлагане съвпада с по-слабите продажби. Макар че сделките нараснаха спрямо април, тъй като по-топлото време е довело повече купувачи на пазара, общият обем на продажбите остана под нивата година по-рано, което показва, че повишените лихви по ипотеките продължават да потискат търсенето.

Много домакинства са изправени пред трудно финансово уравнение. Въпреки че ръстовете на цените се успокоиха значително спрямо бързите покачвания по време на пандемичния жилищен бум, по-високите лихви по заемите компенсират голяма част от това успокоение. За много кандидат-купувачи месечните разходи за жилищна собственост остават близо до най-високите нива в историята.

Самите цени на жилищата останаха забележително устойчиви.

Цената на обичайното жилище в САЩ е нараснала през май, като тенденцията за умерено поскъпване продължава въпреки по-слабия обем на сделките. Ограниченото предлагане на жилища, силните капиталови позиции на собствениците на жилища и ефектът на заключването, създаден от милиони собственици с лихви по ипотечните кредити под сегашните пазарни нива продължават да подкрепят цените.

Тази динамика предотвратява значителна пазарна корекция, въпреки че натискът върху достъпността се засилва.

Междувременно нарастват признаците, че жилищният пазар става по-неконкурентен. Жилищата остават по-дълго време на пазара преди да намерят купувачи, офертните войни не са толкова чести, колкото преди една година и повече продавачи коригират очакванията си, за да отговорят на по-слабото търсене. Въпреки че желани имоти в търсени квартали продължават да привличат силен интерес, треската, която характеризираше голяма част от пазара след пандемията, до голяма степен отслабна.

Наемният пазар също показва признаци на нормализиране. Наемите на национално ниво продължават да се повишават, но с относително скромен темп, докато собствениците на имоти в много големи градове все повече разчитат на отстъпки и стимули, за да привличат наематели.

Икономисти в областта на жилищния пазар казват, че перспективите до края на 2026 г. ще зависят силно от посоката на лихвите по жилищните заеми, инфлацията и геополитическите развития.

Ако напрежението в Близкия изток продължи да притиска световните енергийни пазари и да държи инфлацията висока, лихвите по ипотечните кредити може да останат по-високи за по-дълго време, ограничавайки допълнително достъпността и търсенето на жилища. Обратното, стабилизиране на петролните цени и напредък с инфлацията може да спомогне за намаляване на лихвите по заемите и да подкрепи по-силно възстановяване на жилищния пазар по-късно тази година.

Но засега пазарът изглежда се настройва към среда на по-слаб растеж.

Комбинацията от повишени лихви по жилищните заеми, предизвикателства за достъпността, забавяне в броя на обявите и несигурност от конфликта в Иран на практика спират възстановяването на жилищния пазар. Вместо това купувачите и продавачите действат предпазливо, като оставят жилищния пазар в САЩ в търсене на катализатор, който да съживи дейността през втората половина на годината.