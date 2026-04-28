Някои жилища на бавния пазар в САЩ все пак се продават бързо

Жилищният пазар в САЩ се забавя, лихвите по ипотечните кредити и цените на жилищата остават недостъпно високи за много купувачи. Но някои жилища все пак се продават бързо, пише Wall Street Journal.

Тези жилища често се намират в Средния Запад или в североизточните щати, където липсата на ново строителство ограничава предлагането. Някои жилища на други пазари също се продават бързо, често когато жилището е готово за нанасяне.

Най-търсените имоти се продават необичайно бързо спрямо останалата част от пазара за това време на годината. Обичайното жилище за продажба през март е останало на пазара 56 дни, сочат данни на компанията Zillow. Но жилищните имоти, за които са били сключени договори през март, са останали на пазара средно едва 19 дни.

Разликата от 37 дни между дните на пазара за всички жилища за продажба и тези, за които е сключен договор, е най-голямата за март от 2020 г. насам преди началото на пандемичния бум на жилищния пазар.

Тя е нараснала значително спрямо едва девет дни през април 2022 г., месец след като Федералният резерв повиши лихвените проценти за първи път от години, а купувачите бързаха да купят имот преди лихвите по жилищните заеми да нараснат още.

Разликата между жилищата, които се продават, и тези, които остават на пазара, може до голяма степен да се дължи на продавачите, които искат твърде висока сума за жилищата си с надежата да получат същата цена като съседа, който е продал жилището си, когато цените са нараствали.

За точните жилища се стига до офертни войни дори на вяли пазари. В Тампа, щата Флорида, 16% от жилищата, за които е сключен договор през февруари, са стигали до него само за седем дни престой на пазара, сочат данните на Zillow. От тях почти една трета са намерили купувач над офертната си цена.

Високите цени на жилищата, завишените лихви по ипотечните кредити и други нарастващи разходи притесняват купувачите. Те се колебаят да купят жилища, които са остарели или се нуждаят от ремонт поради несигурните разходи за ремонтните дейности. По-стар покрив може също да увеличи разходите по застраховката на дома за купувача или да затрудни изобщо получаването на застраховка.

Купувачите са готови да придобият бързо жилища, които са оценени точно и са ремонтирани, без големи проблеми, изискващи ремонтни дейности, казват брокери на недвижими имоти.

Около 34% от съществуващите жилища на пазара се нуждаят от ремонт или подобрения, но много от купувачите предпочитат да продават домовете си такива, каквито са, показа допитване от март сред брокери на John Burns Research and Consulting.

Стратегията за определяне на цената също може да бъде предизвикателство. Почти половината от потенциалните продавачи, участвали в допитване на Realtor.com през март, са очаквали да получат офертната си цена, а над една трета са имали очаквания, че ще продадат жилището си над офертната цена.

„Зависи от това доколко реалистични искат да бъдат спрямо моментното състояние на пазара, а не спрямо състоянието му в миналото“, казва Пейдж Мартин, брокер на недвижими имоти в Хюстън. „Твърде амбициозните продавачи за цената, която искат да получат, тъй като съседът им я е получил преди година и половина, имат малко повече проблеми“, допълва тя.