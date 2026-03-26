Продавачите на жилищния пазар в САЩ са с 630 хил. повече от купувачите

Жилищният пазар в САЩ се накланя рязко в полза на купувачите, като през февруари тази година броят на продавачите е бил с рекордните 46% по-голям от този на купувачите, сочи нов доклад на компанията Redfin, цитиран от онлайн изданието World Property Journal.

В абсолютно изражение на пазара има с 629 808 жилища повече от кандидат-купувачите, което е най-голямото разминаване, откакто Redfin е започнала да следи данните през 2013 г.

Година по-рано продавачите са били повече от купувачите с 29,8%, или с 449 409 жилища. Redfin определя пазар с 10% повече продавачи, отколкото купувачи, като „пазар на купувачите – статут, който американският жилищен пазар има от май 2024 г.

„Когато продавачите превишават толкова много купувачите, това дава на купувачите значителна сила в преговорите, ако могат да си позволят да купят имот“, коментира Джъстин Гомес, брокер в Redfin Premier в Омаха, щата Небраска.

„Виждаме много повече наличности, отколкото през последните две години, тъй като все повече хора се отказват от ипотечните си кредити с по-ниски лихви, а новото строителство се увеличава. За по-младите купувачи това означава подобряване на достъпността. Преди две години беше обичайно купувачите да плащат 15 хил. долара над офертната цена, сега те имат избор“, допълва Гомес.

Данните на Redfin сочат, че броят на купувачите на жилища е намалял на месечна база с 2,4% през февруари до 1,36 млн. души, а продавачите са само с 0,4% по-малко до около 1,99 млн. души. Нарастващите лихви по ипотечните кредити, високите цени на жилищата, съкращенията и несигурността за икономиката карат много купувачи да отстъпват, което кара някои собственици на жилища, много от които са потенциални купувачи, да отлагат продажбата на жилището си или да свалят обяви.

Повторните обяви започват да нарастват, което показва, че предлагането на жилища може да се увеличи, а новите обяви отчетоха втората си поредна седмица на ръст след четири месеца на спадове.

Южните градове предлагат най-добрите сделки

Най-силните пазари на купувачите са съсредоточени в т. нар. Слънчев пояс. Маями води със 163% повече продавачи от купувачите, следван от Нешвил с разлика от 120%, Остин със 112%, Западен Палм Бийч със 110% и Сан Антонио със 104%. Ръстът на предлагането на жилища в южните щати отразява високите нива на ново строителство и забавянето при купувачите, особено тези, които са изключени от пазара заради високите цени.

За сметка на това най-силните пазари на продавачите са съсредоточени на североизток. Нюарк, щата Ню Джърси, оглавява класацията с 31,3% повече продавачи от купувачите. Сред другите затегнати пазари са Монтгомъри, щата Пенсилвания, с 29%, Насау, щата Ню Йорк с 25,8%, Милуоки с 25,2% и Ню Брънзуик, щата Ню Джърси, с 14,5%.

На тези пет пазара цените на жилищата са нааснали средно с 2,2% на годишна база през февруари спрямо скромното увеличение с 0,3% в 37-те пазара на купувачите. Това показва предимството, което имат купувачите в районите с големи наличности от жилища.