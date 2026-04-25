Конфликтът в Близкия изток попари надеждите за силна пролет на жилищния пазар в САЩ

Жилищният сектор в САЩ имаше добри причини за оптимизъм с наближаването на 2026 г. Сделките се увеличаваха след три вяли години, тъй като подобряването на достъпността и приличните нива на наличностите върнаха купувачите на пазара. Моментът, в който започна войната в Иран, и последиците от нея върху лихвите по ипотечните кредити и нагласите помрачиха отново перспективите, пише Конър Сен за Bloomberg.

Конфликтът започна точно в началото на пролетния сезон на продажбите и продължава в обичайно върховия период за покупките. Тъй като учебната година приключва след шест-седем седмици в по-голямата част от страната, това обикновено е времето, когато семействата търсят нови жилища и училищни райони. Вместо това нарастват признаците за оттегляне на купувачите, а с това перспективата за възстановяване на пазара отново ще се отложи.

Войната е болезнена на два фронта. Тя повиши разходите на компаниите за жилищно строителство и на купувачите и потисна дейността в два от най-ключовите месеци през годината за сектора.

За строителните компании намаляващите строителни разходи бяха светъл лъч с наближаването на 2026 г., който позволи на компаниите да защитят маржовете на печалбата си, въпреки че продължиха да използват стимули като субсидиране на лихвите по ипотечните кредити, за да привличат купувачи. Но войната и нарушаването на движението през Ормузкия проток повишиха цените за суровините, включително пластмасовите тръби, алуминия и дизеловото гориво.

За купувачите на жилища войната предизвика сътресение при лихвите по ипотечните кредити, цените на бензина и доверието. След като спаднаха под 6% в навечерието на конфликта, лихвите по 30-годишните ипотечни кредити нараснаха до март, като достигнаха 6,64% на 27 март, сочат данни на Mortgage News Daily. Перспективата за понижения на лихвените проценти от Федералния резерв също беше отложена много напред в бъдещето. Цените на бензина на дребно нараснаха с 1 долар за галон, а индексът на доверието на потребителите на Мичиганския университет достигна рекордно дъно този месец. Заявленията за теглене на ипотечен кредит, които нараснаха с близо 25% спрямо година по-рано в края на 2025 г., отбелязаха лек спад през последните две седмици.

В резултат на това индексът на доверието на Националната асоциация на жилищните строители се понижи до седеммесечно дъно през април, като строителните компании заявиха, че несигурността около нарастващите цени на материалите е затруднила определянето на цените на жилищата. Показатели за настоящите продажби и за движението на кандидат-купувачи отбелязаха спад, а индекс на очакванията за продажби през следващите шест месеца се понижи особено.

Строителните компании губят доверие – пазарният индекс на Националната асоциация на жилищните строителни достигна седеммесечно дъно. Графика: Bloomberg LP

Строителните компании навлязоха в годината с мисълта, че лихвите по ипотечните кредити ще спаднат под 6%, че ръстът на икономиката и заетостта ще се ускори, както прогнозираха много икономисти на Wall Street, и че Белият дом ще предприеме действия в отговор на проблема с достъпността на жилищата. Вместо това те получиха още една неприятна изненада през пролетта, точно както през април миналата година, когато обявените мита в „Деня на освобождението“ предизвикаха икономическа нестабилност и несигурност. Следващите няколко тримесечие може отново да доведат до изчистване на застояли наличности, строго управление на производството и надежди за по-добри условия догодина.

Въпреки че календарът на пролетния сезон на продажбите в голяма част от страната се затяга – в Атланта учебната година приключва в края на май, а новата година започва на 3 август, все още има надежда за подобряване на пазара, ако самоналожените външни сътресения просто спрат.

В сряда лихвите по 30-годишните ипотечни кредити достигнаха 6,32%, над нивото от 6% в края на февруари, но почти с 0,7 процентни пункта под равнището година по-рано. Офертната цена на квадратен метър за наличните жилища за продажба е с 2,4% под нивата през 2025 г., казва Майк Саймънсен, главен икономист в Compass, най-голямата консултантска компания в областта на недвижимите имоти в САЩ. Към това се добавя повишаването на средните почасови възнаграждения за всички работници с 3,5% през март спрямо година по-рано. Да прибавим към това спада с 0,7 процентни пункта на лихвите по ипотечните кредити, лекото понижаване на цените и трайните ръстове на заплатите и достъпността се подобри с близо 10% спрямо година по-рано в голяма част от САЩ.

Продуктивно решение на войната, което позволява петролът отново да потече свободно, като тласне надолу цените на енергоносителите и лихвените проценти, може да позволи бурно развитие на жилищния пазар през следващия около един месец преди домакинствата да насочат вниманието си към пътуванията за лятото и началото на следващата учебна година.

Това все пак вероятно няма да отговори на очакванията, които компаниите за жилищно строителство и брокерите на недвижими имоти имаха преди началото на годината, но може да подготви почвата за истинско възстановяване през 2027 г. Засега те таяха тази надежда твърде често, за да имат голямо доверие, а за изпитващата затруднения индустрия пролетта на 2027 г. със сигурност изглежда твърде далечна.