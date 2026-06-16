Европейският парламент одобри търговското споразумение със САЩ

Търговското споразумение на Европейския съюз (ЕС) със САЩ е близо до прилагане, след като европейските политици предоставиха окончателното си одобрение, с което продължават напред въпреки търговското напрежение с Вашингтон, съобщава Bloomberg.

Европейският парламент ратифицира споразумението с 440 гласа „за“, 151 „против“ и 50 „въздържали се“.

Приемането контрастира със скорошната, поредна заплаха за по-високи мита от страна на американския президент Доналд Тръмп, който отправи критики към Франция заради нейните дигитални правила. Очаква се страните от ЕС да дадат окончателното си съгласие на 26 юни - последната стъпка от един спорен, продължил година процес на ратификация.

„Под значителен натиск осигурихме важни предпазни мерки, за да запазим европейските интереси на правилния път“, посочва Бернд Ланге, който оглавява търговската комисия към Европарламента, в публикация в социалната платформа X.

Приемането на търговското споразумение вероятно ще даде на Европа поне кратко облекчение спрямо гнева на Тръмп. Президентът на САЩ обеща да наложи по-високи мита върху превозните средства от ЕС, ако блокът не ратифицира сделката до 4 юли.

Но отношенията между САЩ и ЕС в никакъв случай не са стабилни - двете страни имат нерешени въпроси относно митата върху металите и технологичните регулации, които биха могли да ескалират наново напрежението във всеки един момент.

Европа е водеща дестинация за американския износ. Графика: Bloomberg

Еврокомисарят по въпросите за търговията Марош Шефчович определи последния вот като „важен етап - ЕС изпълнява обещанието си“.

Съгласно споразумението ЕС се съгласява да премахне митата върху импорта на американски промишлени стоки и някои селскостопански продукти в замяна на 15% таван при налозите на САЩ върху вноса на европейски продукти.

Миналото лято Тръмп и председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен постигнаха първоначално споразумение за условията на сделката. Блокът го прие в опит да избегне търговска война, да запази ангажираността на Тръмп по отношение на Украйна и да му попречи да оттегли гаранциите за сигурност за континента.

Макар че САЩ частично прилагат споразумението, ЕС не успя веднага да получи одобрение от Европейския парламент. На два пъти законодателите спряха ратификацията - веднъж заради заплахите на Тръмп да анексира Гренландия и отново след като американски съд анулира част от митата на президента.

В крайна сметка европейските политици измениха споразумението, за да включат дата на изтичане в края на 2029 г. и клаузи, позволяващи на блока да суспендира сделката, ако Вашингтон наруши условията ѝ. Тези промени изискваха допълнителни преговори между членовете на ЕС.

Докато този процес продължаваше, Тръмп остро разкритикува забавянията, обещавайки да обложи вноса на превозните средства от ЕС с 25% мита, нарушавайки тавана от 15%. Фон дер Лайен в крайна сметка успя да убеди Тръмп да даде на ЕС срок до юли, за да завърши ратификацията.

Въпреки че ЕС спазва този краен срок, през следващите месеци има риск от потенциални конфликти.

Представители на администрацията на Тръмп отдавна твърдят, че ЕС се е съгласил като част от сделката да промени технологичните регулации, които според тях несправедливо ощетяват американските фирми. Но представители на ЕС подчертаха, че цифровите правила на блока не подлежат на преговори и се прилагат еднакво за всички компании.

Тръмп редовно критикува блока по въпроса. През уикенда той заяви, че е предупредил френския президент Еманюел Макрон да не атакува американските технологични компании, защото рискува налог от 100% върху вноса на френско вино и шампанско.

Митата върху стоманата и алуминия също остават нерешен въпрос. ЕС е недоволен, че САЩ са въвели мита над прага от 15% по сделката за стотици продукти, съдържащи тези метали. Блокът е добавил клауза, според която може да спре някои облекчения при митата, ако налозите върху тези продукти надвишат 15% след 2026 г.

ЕС и САЩ също бързат да сключат споразумение за субсидиите за самолети, тъй като петгодишното примирие, което суспендира ответни мита на стойност 11,5 млрд. долара, изтича. Част от дискусиите са фокусирани върху координацията срещу страни като Китай.

„Заплахите няма да спрат, защото Тръмп е непостоянен и изглежда все по-отчаян“, коментира Анна Кавацини, законодател на ЕС, която ръководи работата по търговското споразумение от името на партията на Зелените, чиято група до голяма степен подкрепя споразумението.