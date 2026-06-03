Фед: Инфлацията продължава да се ускорява в голяма част от САЩ

Федералният резерв на САЩ заяви, че заетостта остава стабилна през последните седмици, докато инфлацията продължава да се ускорява в голяма част от страната, водена главно от въздействието на войната в Близкия изток върху цените на енергията, става ясно от „Бежовата книга“ на регулатора, разгледана от Bloomberg.

Като цяло икономическата активност се е увеличила с лек до умерен темп в 10 от 12-те окръга на Фед.

„Окръзите отчитат, че разходите за енергия, обвързани с конфликта в Близкия изток, са основният двигател на инфлационния натиск, с последици за доставките, опаковките, хранителните стоки и торовете“, изтъква Фед. „Несигурността на потребителите и опасенията относно цените на горивата, които влияят на домакинствата, бяха отбелязани от няколко окръга“, се добавя в доклада.

Анализът се основава на информация, събрана от 12-те регионални звена на Федералния резерв до 27 май.

Скокът в цените на енергията от началото на войната с Иран предизвика опасения относно инфлацията, което накара повече представители на Фед да твърдят, че трябва да запазят всички опции на масата, включително по-строга парична политика. Въпреки това много от тях заявиха, че лихвените проценти засега остават в добра позиция.

Докладът показва, че макар растежът на икономиката на САЩ да се задържа на фона на по-високите разходи, бизнесът изразява загриженост относно влошаващите се настроения сред клиентите.

В „Бежовата книга“ се отбелязва също, че най-силното наемане на работна ръка е в производствения сектор в няколко области, „подкрепено от дейност, свързана с отбраната, и нарастващото търсене на центрове за данни“.

Повечето области продължават да описват картина на ниски нива на наемане и ниски нива на освобождаване на персонал. „Наемането на персонал остава селективно и фокусирано предимно върху важни позиции или заместване на съкратени служители“, посочва още Фед.

Предпочитаният от централната банка показател за инфлацията се е увеличил с 3,8% през 12-те месеца до края на април - най-голямото покачване от 2023 г. насам.

Инвеститорите очакват представителите на Фед да запазят лихвените проценти непроменени на заседанието на 16-17 юни, но предвиждат увеличение от четвърт процентен пункт до март следващата година.

Предстоящото заседание ще бъде първото за новия гуверньор на Фед Кевин Уорш.