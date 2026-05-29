Европа отчита отлив на преки чуждестранни инвестиции през 2025 г.

Геополитическите сътресения, търговските войни и предпазливата инвестиционна среда в световен мащаб са основната причина за отчетения 7-процентен спад на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Европа през 2025 г. Въпреки това на континента са реализирани над 5 хил. инвестиционни проекта, които са отворили 200 хил. работни места. Това показва новото изследване на консултантската фирма EY.

Глобалният спад на инвестициите обаче е два пъти по-голям. През 2025 г. Конференцията на ООН по търговия и развитие (UNCTAD) отчита намаление от 16% за целия свят.

Европа е изправена пред повече предизвикателства в сравнение със САЩ и Китай в лицето на по-слаб икономически растеж, по-голяма зависимост на енергийната ѝ система от внос, търговско напрежение със САЩ и продължаващото влияние на войната в Украйна и конфликта в Близкия изток. На този фон сравнително умереният спад от 7% в броя на проектите за ПЧИ през 2025 г. показва, че основните икономически фактори на Европа остават устойчиви, посочват от EY.

Броят на работните места, създадени от ПЧИ проекти в Европа, намалява по-осезаемо - с 25%. Това отразява по-предпазливия подход към мащаба на инвестиционните проекти в настоящата икономическа среда. Данните показват, че съществен фактор за намаляването на работни места е и изкуственият интелект, който е довел до оптимизиране на производителността.

Инвестициите намаляват във Франция със 17%, докато в Обединеното кралство и Германия ПЧИ спадат съответно с 14% и 10 на сто. Въпреки общия спад в тези държави има отделни градове и райони, където инвестициите растат. Например в Лондон броят на проектите се увеличава с 5% благодарение на силните позиции на технологиите и финансовите услуги. Във Франция централният регион от р. Рона до Алпите бележи двоен ръст на инвестициите.

Брой проекти за ПЧИ и създадените работни места в Европа в периода 2016-2025 г. Източник: EY

Останалата част от Европа

Въпреки общата низходяща тенденция през 2025 г. инвестициите нарастват в няколко държави от Южна, Централна и Източна Европа, включително Турция (20%), Полша (10%) и Испания (7%), изчислява EY.

ПЧИ все по-често се насочват към тези региони поради конкурентните разходи за труд, свободните терени за индустриални проекти и финансирането от ЕС, което подпомага инвестициите в инфраструктура. В същото време региони като Каталуния, Испания, Лисабон, Португалия, които отчитат ръст съответно с 11% и 2% на ПЧИ, печелят позиции с развитите си дигитални екосистеми, които привличат високотехнологични проекти.

Тази инвестиционна динамика се подкрепя от по-високия темп на икономически растеж във всички тези страни спрямо средния за еврозоната през 2025 г., което отразява нарастващото търсене и засилващото се доверие на инвеститорите в техния дългосрочен потенциал.

Топ 15 на страните в Европа с най-много чуждестранни инвестиции през 2025 г. Графика: EY

Ситуацията в България

Страната попада в класацията за ПЧИ, но през призмата на създадените работни места. България заема 15-то място, като отчита ръст от 22% на годишна база и отворени 2559 работни места. На челните места в това подреждане са Великобритания, Франция и Турция, които въпреки че отбелязват спад, са създали най-много работа чрез мащабни проекти в логистиката и индустрията.

Предварителни данни на Българска народна банка (БНБ), през първото тримесечие на 2026 г. ПЧИ в България достигат 1,9 млрд. евро. Това е значително увеличение спрямо същия период на предходната година, когато инвестициите възлизат на около 411 млн. евро.

Топ 15 на страните в Европа по брой създадени работни места през 2025 г. Графика: EY

Нови сфери на растеж

Европа привлича инвестиции в бързо развиващи се области като изкуствен интелект (AI), отбрана и енергия от възобновяеми източници, дори когато настроенията на инвеститорите остават предпазливи в краткосрочен план. Броят на ПЧИ проектите в областта на AI нараства с 96% през 2025 г., създавайки над 14 хил. нови работни места (с 41% повече спрямо 2024 г.). Макар общият обем на инвестициите да спада във Франция, Великобритания и Германия, ПЧИ в сферата на изкуствения интелект се увеличават във всяка една от тези държави.

Традиционни индустрии

Спад на чуждестранните инвестиции се наблюдава в някои от най-големите и утвърдени индустрии в Европа през 2025 г. Инвестициите намаляват с 11% на годишна база в автомобилния сектор, с 12% в химическата индустрия и с 28% в здравеопазването (включително фармацевтично производство и медицински изделия).

Тези индустрии са силно изложени на нарастващи производствени разходи, особено за енергия, както и на нестабилните цени на входящите материали, по-предизвикателен експортен пазар в САЩ и засилваща се глобална конкуренция. Автомобилният сектор е изправен и пред по-слабо търсене от Китай и по-бавно от очакваното навлизане на електрически превозни средства. Производството в здравния сектор е особено засегнато от по-строга регулаторна и финансова среда в сравнение със САЩ, изтъква още EY.

Брой ПЧИ проекти в отбраната, изкуствения интелект и зелената енергия. Графика: EY

Перспективи

Общо 54% от анкетираните компании планират да създадат или разширят дейността си в Европа през следващата година. Това е спад спрямо 59%, които са изразили инвестиционни намерения през 2025 г., и 72% през 2024 г., но остава над нивата от 2022 г. (53%) и 2021 г. (40%).

Компаниите остават предпазливи по отношение на геополитическите рискове и по-специално влиянието на конфликта в Близкия изток върху енергийните цени в Европа. От тях 41% посочват, че геополитическото напрежение и конфликтите са основният риск за привлекателността на Европа през следващите три години. Това е увеличение спрямо 35% през 2025 г. и 27% през 2024 г.

Макроикономическите условия са вторият най-значим риск според компаниите за следващите три години. Това безпокойство произтича от бавния икономически растеж на континента, нарастващите нива на публичен дълг и инфлационния натиск вследствие на по-високите цени на енергията. Компаниите поставят митата и другите търговски бариери като третия по значимост риск, посочват още от EY.

Мнозинството от анкетираните компании (60%) очакват привлекателността на Европа да се увеличи през следващите три години, благодарение на нейните основни силни страни - достъп до голям пазар, висококачествена инфраструктура и проактивен политически подход към климатичните промени и устойчивото развитие.

Позитивен знак е, че Европа подобрява репутацията си като център за иновации, допълват от EY. Компаниите класират нивото на иновации и изследователска и развойна дейност като третото най-голямо предимство на Европа като инвестиционна дестинация.