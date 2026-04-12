От язовири към сладолед - китайските инвестиции в Бразилия се пренасочват в търсене на потребители

За китайската верига за сладолед и напитки Mixue, която вече има повече магазини от Starbucks или McDonald's, талисманът ѝ – весел снежен човек на най-известния булевард в Сао Пауло бележи нова фаза в глобалното ѝ разширяване, пише Ройтерс.

Първата бразилска локация на Mixue, която отвори врати в събота, бележи пристигането на бранда в Южна Америка на фона на нова вълна от китайски инвестиции,надграждащи икономическите връзки, които вече изместиха САЩ като водещ търговски партньор на континента.

Но за разлика от предишни вълти на капиталови разходи, които Пекин насочи към Бразилия, съсредоточени в няколко големи водноелектрически язовира и петролни проекти, сега различни китайски компании ухажват над 200 млн. потребители в страната.

Вниманието върху разширяването на чуждестранните пазари за китайски стоки идва в момент, когато Пекин е изправен пред нарастващи търговски бариери в САЩ, дълго време основния потребител на китайския износ за света.

Преките инвестиции на Китай са се удвоили до 4,2 млрд. долара през 2024 г. в 39 проекта в Бразилия, което го превръща в третия по големина получател на китайски инвестиции, сочат последните налични данни на Бразилско-китайския бизнес съвет.

Mixue допринася за растежа, като планира да инвестират около 3 млрд. бразилски реала (590 млн. долара), за да започне да продава лимонада, жасминов чай и сладолед в най-голямата икономика на Южна Америка под емблемата на анимационен снежен човек в контраст с тропическия климат.

Mixue си поставя за цел да отвори между 500 и 1000 магазина в страната до 2030 г., включително франчайзи, съобщава главният изпълнителен директор на компанията за Бразилия Тиан Джъджун.

Веригата магазини за бързо хранене се присъединява към други китайски компании, вариращи от приложения за доставки, производители на електромобили и компании за потребителска електроника, залагащи на бразилските потребители, които гледат по-благосклонно на китайските марки, смятани за конкурентни от гледна точка на цена и качество.

„След като започнете да купувате китайски продукти, е много трудно да се върнете към други поради стойността за парите, качеството и начина, по който те стоят от гледна точка на дизайн и доставка“, казва 30-годишната Бианка Гунеш, докато минава покрай новия бразилски магазин на Mixue в търговски център в Сао Пауло.

Високотехнологични вкусове

Китйският производител на електроника Huawei заема видно място на входа на същия мол. След близо три десетилетия в страната Huawei отвори първия си магазин в Сао Пауло миналата година, като призна търсенето от бразилците на интерактивни преживявания по време на пазаруване, съобщава пиар мениджърът на потребителския бизнес на компанията в Бразилия Диего Марсел.

„Бразилските потребители наистина харесват технологиите. Те ги харесват, но също така имат много високи изисквания“, коментира Рикардо Бастош, ръководител на отдела за институционални въпроси в китайската автомобилна компания GWM, която отвори първия си завод в Южна Америка в щата Сао Пауло миналата година.

GWM и друга китайска автомобилна компания BYD купиха бразилски заводи от западни конкуренти през последните години и ги преустройват за производство на електрически и хибридни автомобили.

Заводът на GWM в бившия завод на ​Mercedes-Benz ще получи инвестиции за 10 млрд. реала за десет години.

Бизнес ръководители съобщават, че връзките между Бразилия и Китай се възползват както от външни стимули, така и от вътрешни фактори. Геополитическото напрежение отклони китайски инвестиции от САЩ, а бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва похвали отношенията с Китай, като заяви, че те са на исторически връх.

„Президентът Лула убеди нашия главен изпълнителен директор, че Бразилия ще бъде отворена за наши инвестиции“, заяви старши вицепрезидентът на BYD Александър Балди пред Ройтерс в интервю от февруари. „Оттам нататък, разбира се, компанията, която е частна, публично търгувана компания, се разви благодарение на собствените си оперативни възможности.

Бразилското правителство иска също така внос на постижения в здравеопазването, където Китай показа нови приложения на изкуствения интелект. Здравният министър Александър Падиля заяви пред Ройтерс, че е посетил Шанхай, Шънджън и Чънду миналия месец в търсене на възможни партньорства, инвестиции и технологични трансфери.

Макар че бразилците свикнаха с ниските цени и дългите срокове за доставка за китайски сайтове за електронна търговия като AliExpress и търговеца на дрехи Shein, новият играч Meituan очаква да разтърси пренаселения бразилски пазар на доставки на храни.

Компанията си поставя за цел да инвестира 1 млрд. долара до 2030 г., предизвиквайки играчи като партньора на Amazon, Rappi, и iFood, притежавана от нидерландската компания Prosus.