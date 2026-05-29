Всички сектори у нас са с оптимистични оценки за бизнес климата през май

През май предприемачите в България са с позитивна нагласа към бизнес климата във всички сфери на икономиката, след като през предходните два месеца свиха прогнозите си за подобрение в бизнес средата.

Общият показател на бизнес климата през май се увеличава с 5,1 пункта спрямо предходния месец (от 12,3% на 17,4%), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6,0 пункта (от 12,4% на 18,4%), което се дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Две трети от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се повишава с 4,6 пункта (от 11,4% на 16,0%) в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-оптимистични са и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца. Основните пречки, ограничаващи дейността в сектора, са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, следвани от цените на материалите. мениджърите продължават продажните цени в строителството да се увеличат през следващите три месеца.

В търговията на дребно показателят се покачва с 1,1 пункта (от 24,8% на 25,9%), което се дължи на позитивните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците за следващите три месеца са по-резервирани. Най-сериозните проблеми в сектора остават несигурната икономическа среда и конкуренция в бранша, като през последния месец се отчита и нарастване на негативното влияние на фактора „недостиг на работна сила“. По-голяма част от търговците на дребно не предвиждат промяна в продажните цени през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът нараства със 7,8 пункта (от 0,4% на 8,2%) заради оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Факторите, ограничаващи в най-голяма степен развитието на бизнеса, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите очакват увеличение, въпреки че преобладаващата част от тях предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.