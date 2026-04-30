Бизнес климатът в индустрията, строителството и услугите се влошава през април

През април предприемачите в България още повече влошават оценките си за бизнес средата след песимистичните нагласи от предходния месец.

През април общият показател на бизнес климата се понижава с 1,3 пункта спрямо март (от 13,6% на 12,3%), като намаление на показателя е регистрирано в промишлеността, строителството и в сектора на услугите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Годината започна оптимистично с ръст на показателя от 4 пункта спрямо декември 2025 г. във всички наблюдавани сектори. През февруари общият показател на бизнес климата запази приблизително равнището си от предходния месец, а през март бе отчетено намаление с 3,8 пункта в сравнение с февруари.

През април съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 2,6 пункта в резултат на негативните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита известно подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса. В сравнение с март нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца.

Бизнес климат, общо

Източник: НСИ

Бизнес климатът в строителството спада с 2,7 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са леко влошени. Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като спрямо предходния месец се наблюдава нарастване на отрицателното им влияние. Прогнозите за продажните цени в строителството през следващите три месеца са в посока на увеличение.

В сектора на услугите бизнес климатът се понижава с 1,6 пункта през април поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги също са песимистични. Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца.

Единствено в търговията на дребно показателят се покачва - с 3,1 пункта заради подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Позитивни са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. През последния месец нараства негативното въздействие на фактора „несигурната икономическа среда“. По отношение на продажните цени търговците на дребно продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.