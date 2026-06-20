Бюджет, отбрана, индустрия - приоритетите пред Ирландия като председател на Съвета на ЕС

Ирландия поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 1 юли 2026 г. до края на годината в момент на интензивен натиск.

Дъблин ще трябва да намери решение на някои от най-спорните проблеми в блока – от разширяването, през следващия дългосрочен бюджет за периода 2028-2034 г., до защитата на критичната инфраструктура от атаки и дронове, пише Politico.

Ирландските власти са наясно, че прозорецът за големи политически решения няма да остане отворен за дълго предвид предстоящите президентски избори във Франция и рискът начело на втората най-голяма икономика в ЕС да застане представител на крайната десница.

Законодатели и експерти по сигурността се питат обаче дали една от най-слабите военни сили на ЕС е готова да се справи с предизвикателствата пред сигурността. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността.

Разходите за отбрана на Ирландия са най-ниските в ЕС – само 1,35 млрд. евро, или 0,2% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2025 г., в сравнение със средно 2,1% от БВП за целия ЕС.

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин през декември 2025 г. илюстрира предизвикателството. По време на пътуването му пет неидентифицирани дрона са засечени близо до траекторията на полета на самолета му въпреки наличието на ирландски военноморски кораб, натоварен със задачата да осигури района.

Това поставя под въпрос способността на страната да осигури сигурността на делегациите по време на големите срещи на върха, включително срещата на Европейската политическа общност, и 22 неформални министерски срещи през втората половина на годината.

Politico обобщава приоритетите на Ирландия за председателството ѝ.

Дългосрочният бюджет на ЕС

Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. управлява централните разходи на блока. Това е едно от най-тежките колела за завъртане в брюкселската машина, защото изисква единодушие от страна на всички държави членки, т.е. включва противоречивите приоритети на 27 правителства.

Дъблин е готов да председателства бюджетните дискусии сред правителствата и да разпространи нов преговорен документ с ревизирани данни за разходите през октомври. Това ще проправи пътя за окончателното приключване на преговорите. Целта на председатството е да осигури сделка сред лидерите на страните от ЕС на срещата им на върха, планирана през декември.

Богатите северноевропейски страни, които подкрепят радикално по-малък бюджет, критикуват преговорния документ на Кипър, предложен наскоро, в който е заложено само 2% намаление на предложението на Европейската комисия (ЕК). От друга страна, страните от Южна и Източна Европа приветстват предложението на Никозия. Ирландия е изправена пред чувствителната задача да възстанови баланса между двата лагера.

Предотвратяване на деиндустриализацията

Индустрията в Европа е подложена на натиск от вълната от субсидиран китайски износ, високите цени на енергоизточниците и електроенергията и митническата политика на САЩ. Блокът се опитва да предотврати деиндустриализацията с въвеждането на етикет „Произведено в ЕС“, който ще се предпочита при обществени поръчки в стратегически сектори. Предвижда се и поставянето на условия за преки чуждестранни инвестиции с цел ограничаване на чуждестранните, особено китайски, придобивания в стратегически сектори.

Лидерите на ЕС биха искали предложението по отношение на индустрията да се финализира до края на годината.

Концепцията „Произведено в ЕС“ среща съпротива от страна на скандинавските страни и Германия. По досието се води активна лобистка дейност от страна на различни индустрии, като в сферата на автомобилостроенето позициите са раздвоени.

Не на последно място, по предложението ще се работи с трима съпреговарящи от Европейския парламент (ЕП).

Засилване на технологичното развитие

След множество отлагания ЕК представи план как ЕС да се справи със зависимостта си от чуждестранните технологии. Т.нар. пакет за технологичен суверенитет включва няколко законодателни акта, с които да се стимулират европейските шампиони, придружени от нови задължения за публичния сектор да оцени уязвимостите и да замени американските доставчици, където е необходимо.