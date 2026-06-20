Зеленски предупреди Лукашенко, че има седмица да изтегли руско оборудване от Беларус

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че президентът на Беларус Александър Лукашенко има една седмица, за да изтегли от страната му оборудването, което Русия използва за атаки срещу Украйна. Зеленски предупреди, че ако Лукашенко не го направи, Украйна ще предприеме действия, съобщава украинската информационна агенция „Униан“.

Според украинския президент в два региона на Беларус, които граничат с Украйна, са разположени ретранслаторни станции, които руските сили използват за целенасочени атаки срещу украински цивилни, пише БГНЕС.

„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му е достатъчна, за да го направи. Ако не го направи, ние ще го направим“, коментира Зеленски на пресконференция в Киев.

Президентът спомена и нефтопреработвателната промишленост на Беларус, като отбеляза, че тя се е превърнала в ключов доставчик за Русия и Лукашенко може да сложи край и на това.

„Днес той е основният доставчик или един от основните доставчици на руската армия. Това е Лукашенко, това е Беларус. Може ли това да бъде спряно? Уверен съм, че е в неговите правомощия. И той е този, който контролира ситуацията“, коментира президентът на Украйна.

На фронта

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 92 от 99-те дрона, с които руските сили са атакували територията ѝ през изминалата нощ, съобщава агенцията „Укринформ“, като се позовава на информация на украинските военновъздушни сили.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, противовъздушната отбрана, средствата за радиоелектронна борба, безпилотните отбранителни системи и мобилните огневи групи, съобщава БТА.

Съобщава се за убити и ранени в Харков и Херсон, като в част от Херсон има прекъсвания и на електрозахранването. Нанесени са щети на високи сгради и автомобили в Суми при атаката, според информации, публикувани от „Укринформ“. Удари са осъществени и на няколко места в Днепропетровска и Запорожка област.

В резултат на украинско нападение в окупирания полуостров Крим са възникнали пожари в топлоелектрическа централа и петролни и газови съоръжения. Експлозии са регистрирани в Симферопол, Севастопол и др. населени места.

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала през изминалата нощ 187 украински дрона над територията на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, според съобщение на руското Министерство на отбраната.

Същевременно Bloomberg съобщи, че Великобритания разработва евтини оръжия с голям обсег, които могат да бъдат разположени в Украйна. Оръжията няма да зависят от американски компоненти и данни.

Новите британски системи ще носят бойна глава с тегло най-малко 225 килограма и ще могат да удрят цели на разстояние над 500 километра, посочва „Укринформ“.

Русия обеща да извършва чести и „масирани групови удари“ срещу Украйна след най-масираната атака на Киев срещу Москва, съобщава CNBC.

От Института за изследване на войната посочват, че нарастващата честота, мащаб и дълбочина на украинските удари срещу Русия, по-специално Москва и Санкт Петербург, „демонстрират нарастваща уязвимост в руската противовъздушна отбрана и дилеми как Кремъл да взаимодейства с вътрешните разходи за войната, която е започнал“.

Полският президент опитва да насърчи разрив с Украйна

В опит да насърчи разрив в отношенията с Украйна президентът на Полша Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – Ордена на Белия орел. Основният мотив на Навроцки е, че Зеленски е преименувал армейско подразделение на името на бунтовници, избили хиляди поляци през Втората световна война, съобщава Ройтерс.

Зеленски получи Ордена на Белия орел през 2023 г., припомня агенцията.

Премиерът на Полша Доналд Туск разкритикува президентския указ и предупреди, че президентът на Русия Владимир Путин ще се облагодетелства от конфликт между Варшава и Киев.

Украинският външен министър Андрий Сибиха коментира, че Полша допуска стратегическа грешка с това решение. Началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов пък обяви, че се отказва от полско държавно отличие заради решението на Навроцки.

"Нашите народи имат дългогодишни отношения и различни страници в историята си – както героични, така и трагични. Това трябва да бъде повод за дълбок размисъл, а не за политически спекулации“, коментира Буданов в пост в социалните мрежи.