Дефлацията на рисковата премия при петрола определя търговията на световните стокови борси

Търговията със суровини тази седмица се характеризира с ясна дефлация на рисковите премии при енергетиката, като цяло комфортно предлагане и високи запаси от зърнени храни и захар, както и метален комплекс на две скорости. Като цяло пазарите търгуваха повече въз основа на времето, политиката и позиционирането, отколкото на директните ценови нива. Фокусът се измества към потвърждаване на мирното споразумение между САЩ и Иран, развиващите се модели на Ел Ниньо и сигналите за търсене от Китай.

Петролът сорт "Брент" поевтиня през седмицата, като достигна най-ниските си нива от началото на март, тъй като търговците все повече залагат на краткосрочно мирно споразумение между САЩ и Иран и свързаното с него повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщават от Софийската фондова борса.

Премахването на част от премията за геополитически риск дойде успоредно с ревизията на ОПЕК. Групата намали очакването за растежа на търсенето на петрол през 2026 г., като смекчи средносрочните бичи прогнози.

Цената на американския лек суров петрол отразява траекторията на "Брент", като достигна най-ниските си нива от април, тъй като пазарът отхвърли намалената вероятност от продължително прекъсване на доставките от Близкия изток и прекалибрира очакванията за търсенето в САЩ.

Фючърсите на суровия петрол "Брент" се търгуваха от 79 до 83 долара за барел, а фючърсите на лекия американски суров петрол - от 76 до 81 долара за барел. ОПЕК определи референтни цени за седмицата от 82 до 88 долара за барел.

Пшеницата се колебае заради стреса от реколтата в САЩ и комфортното глобално предлагане. Движението на цените е колебливо, но все още фундаментално ограничено от големите световни запаси. Последният доклад на USDA WASDE отчита намаление на производството на пшеница в САЩ и крайните запаси, но това се компенсира от по-високите прогнозирани световни запаси от пшеница и подобрените перспективи пред европейската реколта, след като късните пролетни дъждове облекчиха по-ранните опасения от суша.

В Европа анализаторите са по-уверени в потенциала на реколта през 2026 г., което допълнително ограничава растежа на цените в Париж и на фуражната пшеница във Великобритания. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха на цени около 216 – 225 долара за тон, а тези на Euronext достигнаха 231 – 236 долара за тон.

Царевицата прекара седмицата под натиск от като цяло благоприятното време в САЩ и леко по-високите прогнози за запасите, като ралитата бяха ограничени от комбинацията от високи световни запаси и по-ниски цени на енергията. USDA отчита силен напредък в засаждането и поникването в Средния Запад, като условията за реколтата са оценени като добри. Прогнозите предвиждат предимно благоприятно, топло до горещо време и периодични дъждове в ключови райони на пояса.

Ел Ниньо все още може да наруши производството в части от Южна Америка и Азия по-късно в цикъла, което създава риск за баланса за 2026/2027 г., въпреки комфортните текущи запаси. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 162 – 166 долара за тон, а тези на Euronext достигнаха 243 – 246 долара за тон.

Бялата захар се търгува в обстановка на относително стабилен европейски физически пазар. Глобалният излишък и по-ниските цени на суровините оказват натиск, но ограниченията на площите за захарно цвекло в ЕС и ограниченото предлагане на рафинирани продукти поддържат физическите цени в Германия, Великобритания и части от Централна и Източна Европа високи.

Цената на суровата захар прекара седмицата във волатилен режим, като се колебае около многоседмични дъна, тъй като пазарът преценява силното краткосрочно предлагане спрямо възникващите метеорологични и политически рискове. Голямото бразилско производство и глобалният излишък оказват натиск върху настроенията. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк (ICE) се търгуваха на цени около 299 – 305 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон (ICE) достигнахаоколо 442 – 449 долара за тон.

Цветните метали на Лондонската борса за метали (LME) се търгуват разнопосочно, като медта, цинкът и калаят завършиха с покачване спрямо предходната седмица, а алуминият, оловото и никелът затвориха със спад. Медта се представя най-добре, като се възстановява от разпродажбите от предходната седмица и завършва със седмични върхове поради ограничените запаси.

Никелът е най-слабо представящият се метал в групата, обременен от опасенията относно търсенето на неръждаема стомана, изобилното предлагане в Индонезия и по-широките настроения за избягване на риска. Алуминият и оловото се търгуваха повече като макроикономически показатели, водени от опасенията за глобалния растеж, въпреки скромния спад на запасите.

В подкръг "Зърно" на Софийската стокова борса, след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница, съответно, на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега, в края на третата седмица на юни, остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Ново е предлагането на маслодаен слънчоглед насипно на 501,07 евро за тон. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на стоковата борса през тази седмица има сделки за дърва за огрев на 115 евро за тон, за дизелово гориво Б6 в рамките на 1258,33 – 1300 евро за тон и за дизелово гориво за ИЗПТТ на 1289,69 евро за хиляда литра. При енергоносителите се реализираха покупки за природен газ на 1,04 евро за килограм, за газьол за ПКЦ на 1218,05 евро за хиляда литра и за газ пропан бутан на 5500 евро за хиляда литра.