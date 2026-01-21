Австрийските инвеститори с нарастващ оптимизъм за бизнес климата в България

Австрийските компании в България виждат по-стабилна бизнес среда и оценките им са по-оптимистични, като този позитивен ефект до известна степен се дължи и на влизането на България в еврозоната. Този коментар направи Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA, при представяне на резултатите от годишното проучване за нагласите на австрийските инвеститори в страната.

„През предстоящата година австрийските бизнеси очакват по-високи обороти и оползотворяване на капацитета си в страната“, подчерта Купфер. Той посочи, че с членството на България в еврозоната единната валута улеснява търговията, намалява административните пречки и е силен сигнал за стабилност към международните инвеститори. Според Купфер членството в еврозоната насърчава притока на преки чуждестранни инвестиции, но не е единственото условие за тях, тъй като пред България остават редица структурни предизвикателства. Много от тях от години очертават проблемите, рисковете, силните и слабите страни на България като инвестиционна дестинация.

Бизнес климат и очаквания

В анкетата на Австрийското търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA за бизнес климата в България, проведено през октомври – ноември 2025 г. с участието на сто мениджъри на австрийски компании у нас, данните за икономическата среда в отговорите на бизнеса са по-оптимистични в сравнение с 2024 г. „Българската икономика се развива обещаващо – с над 3% ръст страната е била сред най-бързо растящите икономики в ЕС за последното тримесечие на 2025 г.“, посочи Купфер и обясни, че това се дължи и на подобрените нагласи със сигнали за възстановяване на германската и австрийската промишленост, както и за присъединяването на България към еврозоната.

От проучването става ясно, че делът на мениджърите, които очакват подобрение на икономическия климат през следващите 12 месеца, нараства до 23%, при 13% година по-рано. 18% от анкетираните отчитат подобрение на бизнес климата през 2025 г.

Почти половината от компаниите (49%) отчитат ръст на оборотите за 2025 г. 23% очакват увеличение на инвестициите през тази година, което потвърждава устойчивото развитие на австрийския бизнес в страната и затвърждаване позицията на Австрия в Топ 3 държави с преки инвестиции в България.

По-оптимистични са очакванията за корпоративните показатели – 42% планират повече поръчки (срещу 37% година по-рано). 36% от участниците прогнозират повишаване на натоварването на производствения капацитет, което ще запази и увеличи броя на служителите и размера на планираните инвестиции.

Източник: ADVANTAGE AUSTRIA

Регулаторна и пазарна среда

Австрийските инвеститори продължават да оценяват положително данъчната и митническата система (74%), качеството на местните доставчици (70%, с ръст спрямо предходната година) и достъпа до финансиране (68%).

Проучването показва, че разходите за труд вече не се възприемат като водещо конкурентно предимство. Купфер съобщи, че заплатите в страната са нараснали с около 66% в периода от третото тримесечие на 2021 г. до третото тримесечие на 2025 г.

Наред с това остават сериозни структурни предизвикателства – 96% изразяват неудовлетворение от борбата с корупцията, 90% определят бюрокрацията като проблем, а 86% посочват инфраструктурата и недостига на квалифицирана работна ръка като основни ограничения пред бизнеса.

За поредна година липсата на достатъчна политическа стабилност е причина за намаленото бизнес доверие сред 83% от анкетираните. За 82% от тях предвидимостта на икономическата политика е по-скоро лоша.

Очакванията са, че с 55% ще нарасне използването на изкуствен интелект при развитието на услуги и продукти, базирани на AI.

Сигналите на бизнеса

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов подчерта, че за неправителствени организации гласът на бизнеса е много важен. "Знаем, че една голяма част от фирмите, които възнамеряват да направят инвестиция някъде, първо се допитват до техните сънародници, които вече са инвестирали“, изтъкна Симеонов. Той съобщи, че национално представените работодателски организации са готови с приоритетите за тази година и ще ги представят на партиите, които ще влязат в парламента.

Представяне на фирмите

Изпълнителен директор на EVN България Доминик Ярмер, като представител на бизнеса, посочи, че австрийската компания е от 20 години на българския пазар и е направила 1,2 млрд. евро инвестиции. По думите му компанията ще развива технологиите и в плановете ѝ е свързване на мрежата с електрическите автомобили у нас.

Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България, посочи, че планираните инвестиции за тази година са над 43 млн. евро, като част от тях ще бъдат вложени в откриването на между 10 и 13 нови магазина, а също така и за реконструкция на 14 от съществуващите обекти.

На срещата присъства и Николай Банков, управител на завода на Kronospan във Велико Търново, който коментира принудителното спиране на производствена линия след обвинения за замърсяване на въздуха от производството. Според него линията се спира заради наличието на миризми, които обаче нямат ефект върху здравето на хората, защото компанията суши дървесина.

„В завода сме инвестирали 300 млн. евро и сме създали 300 високоплатени работни места", посочи управителят на завода и добави, че спирането на линията е голям проблем както за дърводобивната, така и за мебелната индустрия.