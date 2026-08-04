Бесънт: Сделка за Ормузкия проток може да бъде постигната във вторник или сряда

САЩ и Иран може да постигнат споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на свободното преминаване на търговски кораби още във вторник или сряда. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт пред CNBC.

„Водим преговори с иранците“, каза той. „Има вероятност още днес или утре да постигнем споразумение за отваряне на протока и да се придвижим към по-нормализирана ситуация в този конфликт.“

Запитан дали Техеран ще има право да събира такси за преминаване през Ормузкия проток, финансовият министър отговори, че споразумението ще гарантира свободно движение.

„Ще има свобода на преминаване“, посочи Бесънт. „Въпреки че през последните няколко дни ситуацията все още е малко напрегната, виждаме, че и сега доста кораби преминават през протока“, добави той.

След коментарите му цените на петрола поеха надолу. Към 15:05 ч. фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 3,06% до 81,21 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 3,82% до 77,27 долара за барел.

Скот Бесънт посочва още, че очаква цените да се понижат още повече след отварянето на Ормузкия проток.

„Там има стотици, ако не и над хиляда кораба, които чакат да отплават“, каза той. „Не става въпрос само за енергийни суровини. Има торове, рафинирани петролни продукти и различни индустриални газове. Може да станем свидетели на значително облекчаване на пазарите, тъй като цените на тези стоки ще започнат да спадат.“

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че последното му предложение за преговори е „последният шанс“ за Техеран и че очаква Ормузкият проток да бъде напълно отворен.

„Говорим за протока, за отварянето му - буквално до утре“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. „Това е последният им шанс да подпишат добро споразумение“, каза той, без да уточни за кои преговори говори и кои страни участват.

Техеран отрече да води преговори със САЩ, но съобщи, че разговорите с Оман за увеличаване на корабоплаването през Ормузкия проток напредват. „Вашингтон трябва да направи първата стъпка и да промени поведението си“, заяви по държавната телевизия Мохсен Резаи, съветник на върховния лидер на Иран.

Потоците от суровини през Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ (LNG), са намалели до минимум. При последния инцидент товарен кораб североизточно от Ал Хасаб в Оман съобщи в понеделник, че е бил ударен от неизвестен снаряд, според британската служба UK Maritime Trade Operations.