Тръмп може да загуби умението си да влияе на цената на петрола точно когато не трябва

През уикенда американският президент Доналд Тръмп внезапно отмени "най-масираните атаки след Втората световна война насам", с които малко преди това заплаши Иран. Петролните пазари реагираха с "леко повдигане на раменете", пише американското издание Politico. Цената на петрола, която обикновено следва коментарите на Тръмп, сега падна леко, а цената на природния газ остана без промяна.

Изданието посочва мнения на анализатори, според които въпреки шестмесечната война и неясния изход от нея Тръмп успява да задържи цената на горивата по-ниска, отколкото би трябвало. Но обещанията му започват да се изчерпват. В понеделник той направи следващата крачка - каза на големите петролни компании, че печелят твърде много и ги призова да свалят цената на горивата.

"По-добре да свалят цените на дребно, цените за потребителите. Ще го кажа ясно и силно - не съм доволен от тях", допълни още американският президент пред журналисти, визирайки две от големите американски петролни компании - ExxonMobil и Chevron.

Но войната в Близкия изток все повече започва да влияе върху петролните доставки, рафинериите нямат работа, а американското правителство има твърде малко инструменти, за да поддържа цената на бензина ниска. При това положение може да се окаже, че Тръмп ще загуби възможността да влияе на цената точно в момента, когато тя му е най-необходима - преди междинните избори за Конгреса.

Една от причините е непоследователното поведение на Тръмп - първо той обещава мащабна ескалация във войната, а само няколко дни, или дори часове, по-късно го отменя и заговаря за края на бойните действия. Или обратното. Това вече "се изтърква" и започва да подкопава въздействието на думите му над петролните пазари, казва бивш съветник на американския президент пред Politico.

Той все още има контакти в Белия дом и затова е поискал анонимност, за да избегне неприятности за тях.

"Пазарите спират да обръщат внимание на Тръмп и започват да гледат какво реално се случва", казва още източникът на изданието и допълва, че това може да се окаже проблем за републиканците.

Самият Тръмп го признава, макар и половинчато. В понеделник в коментарите си от Овалния кабинет той посочи, че не е притиснат от времето да сложи край на войната с Иран, защото не се кандидатира за междинните избори, но също така добави: "Но много добри републиканци се кандидатират".

Всъщност способността на Доналд Тръмп да разтърсва пазарите може да се окаже единственият инструмент за Белия дом да влияе на цената на петрола, казва Рори Джонсън от Commodity Context. В момента резервите от петрол в страната са на най-ниското ниво от февруари 1983 г. Според анализатора една от възможностите за рязко понижение на цените на петрола е отстъпка на САЩ и тя може да е много символична - частичен контрол за Иран над Ормузкия проток.

Според Джонсън пазарите чакат такова развитие на нещата и това би подействало бързо върху търговията с петрол. Още преди време петролни гиганти потвърдиха, че са готови да плащат такса, стига да има ясни и предвидими правила и условия за преминаване на протока.

Засега повечето експерти вярват, че пазарите ще продължат да се водят от "капризите" на Доналд Тръмп и неговите противоречиви коментари. Според коментари обаче промяната може да стане много бързо и неочаквано.

Засега търговията реагира още и на намаленото търсене от Китай (според редица оценки основно заради бума на електромобилите), както и заради алтернативните маршрути на петрола от Саудитска Арабия през Червено море (7 млн. барела в денонощие).