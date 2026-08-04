25 американски щата оспорват в съда последните мита на Тръмп

Група от 25 американски щата заведе съдебен иск срещу новите глобални мита на президента Доналд Тръмп, които влязоха в сила миналия месец. Така те се присъединяват към подобни жалби от малки предприятия, според които налозите са незаконни, предава Bloomberg.

Ню Йорк, Калифорния, Илинойс и още 22 щата са подали жалбата в Съда по международна търговия на САЩ, с което се оформя поредният сблъсък между коалиции от щати и малки компании, които водят съдебна битка с администрацията на Тръмп срещу третия кръг от наложени мита.

Според исковете Тръмп и американски представители неправомерно използват Раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., за да заменят по-ранните налози, които бяха отменени от Върховния съд на САЩ или чийто срок на действие е изтекъл. Според ищците официалното основание за налагането на новите мита - опасения, че вносните стоки са произведени с принудителен труд - е само претекст и няма правна стойност.

„След като загуби във Върховния съд, администрацията отново се опитва незаконно да увеличи данъчната тежест за семействата и бизнеса чрез нов кръг от мита“, заяви главният прокурор на щата Ню Йорк Летисия Джеймс. „Каквито и аргументи да изтъква администрацията, законът и Конституцията ясно посочват, че президентът няма правомощия едностранно да налага всеобхватни мита на държави по свой избор“, добави тя.

Съгласно новия режим администрацията събира мита между 10% и 12,5% върху вноса от повечето основни търговски партньори на САЩ. Мерките по Раздел 301 бяха въведени след американско разследване, според което около 60 икономики не успяват да предотвратят използването на принудителен труд във веригите си за доставки, което вреди на американските работници.

Щатите твърдят, че администрацията неправилно прилага разпоредбите на търговския закон и че новите мита всъщност представляват „прилагане на широката търговска политика на президента, а не целенасочена мярка от вида, разрешен съгласно Раздел 301“.

Говорител на Белия дом не е отговорил веднага на запитването за коментар.

Доналд Тръмп изгражда наново своята търговска бариера, след като през февруари Върховният съд постанови, че глобалните мита, въведени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), са незаконни.

След това президентът наложи 10-процентни глобални данъци по силата на Раздел 122 от Закона за търговията. Те също бяха обявени за незаконни от специализирания търговски съд, но останаха временно в сила до приключване на обжалването. Срокът им на действие изтече миналия месец.

Раздел 301 дава право на търговския представител на САЩ, действащ по указание на президента, да налага мита в отговор на търговски практики на други държави, които се считат за дискриминационни спрямо американските компании или нарушават правата на САЩ по международни търговски споразумения.

Джанет Уитакър, старши юрисконсулт в адвокатската кантора Clifford Chance във Вашингтон, заяви, че основният аргумент в исковете е, че официалното основание за митата е претекст и не представлява реален опит за справяне с проблема с принудителния труд. Въпреки това тя смята, че новите дела може да срещнат „по-сериозни препятствия“ в сравнение с оспорванията на предишните налози на Тръмп.

Според нея ключовият въпрос пред Съда по международна търговия ще бъде доколко той ще се довери на констатациите от разследването, проведено от администрацията на Тръмп.

В едно от по-ранните дела, заведено от две малки компании - вносителя на подправки Burlap and Barrel Inc. и търговеца на часовници Collective Horology LLC - адвокатите им твърдят, че новите мита не отразяват изискваната от Конгреса „индивидуална оценка за всяка отделна държава“, предвидена в Раздел 301. Искът е внесен като колективен и обхваща всички официални вносители, които ще бъдат засегнати от новите такси.

Компаниите посочват, че търговският представител на САЩ не е обяснил „как конкретните практики на всяка отделна икономика ограничават или възпрепятстват американската търговия“, а вместо това се е позовал на общи твърдения относно въздействието на принудителния труд и използваните при него суровини в глобалните вериги за доставки.