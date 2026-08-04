Бюджетният дефицит се свива до 2,2 млрд. евро в края на юли

Бюджетният дефицит по Консолидираната фискална програма (КФП) ще се свие леко от 2,416 млрд. евро (1,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт) в края на първото полугодие на тази година до 2,2 млрд. евро към 31 юли (1,7% от прогнозния БВП), сочат предварителните оценки на Министерството на финансите (МФ).

Прогнозираният годишен дефицит за тази година по приетия в края на юли Закон за държавния бюджет е 5,7% от БВП.

Източник: Фискален съвет

В МФ отчитат, че за подобрението на бюджетното салдо на месечна база за юли влияние оказва полученото от Европейската комисия в края на миналия месец плащане по четвъртото искане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 0,9 млрд. евро. От министерството напомнят, че през август са концентрирани значителни по размер плащания за инвестиции по ПВУ, чието изпълнение трябва да приключи при спазване на крайния срок на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Източник: Фискален съвет

МФ очаква приходите, помощите и даренията по КФП към юли да достигнат 26,4 млрд. евро, което е 53,2% от годишните разчети на Бюджет 2026 и с 2,7 млрд. евро (11,3%) повече спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Предварителните оценки са, че за този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо юли 2025 г. с 1,8 млрд. евро (9,3%), както и постъпленията в частта на помощите и даренията, които се увеличават с 1,3 млрд. евро.

Неданъчните приходи са по-ниски с 0,4 млрд. евро спрямо седемте месеца на миналата година основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., след внесения междинен дивидент през 2025 г., припомнят от МФ.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз към юли са в размер на 28,6 млрд. евро, което е 50,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към 31 юли миналата година бяха в размер на 25,9 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и капиталовите разходи.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са след увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 1 юли 2025 г и 1 юли тази година, ръст на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от началото на тази година. Принос за по-високите разходи на държавата имат и капиталовите разходи – той се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Частта от вноската на България в бюджета на Европейския съюз, изплатена към 31 юли от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Евросъюза.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юли 2026 г. ще бъдат публикувани на сайта на МФ в края на август.