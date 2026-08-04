Индексите на Wall Street бележат ръстове след коментарите на Бесънт за Ормузкия проток*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с ръстове на фона на силните тримесечни резултати на компании като Palantir Technologies и Caterpillar, докато цените на петрола се понижават на фона на оптимизма, че САЩ и Иран може скоро да постигнат споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 772 пункта, или 1,4%, воден от близо 10-процентния ръст на цените на акциите на Caterpillar. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,9%, след като акциите на Palantir поскъпнаха с близо 20%.

„Водим разговори с иранците“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт пред CNBC. Той допълни: „Има вероятност още днес или утре да постигнем споразумение за отварянето на Ормузкия проток и да се придвижим към по-нормализирана ситуация в този конфликт.“

САЩ и Иран може да постигнат споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на свободното преминаване на търговски кораби още във вторник или сряда, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт пред CNBC.

„Водим преговори с иранците“, каза той. „Има вероятност още днес или утре да постигнем споразумение за отваряне на протока и да се придвижим към по-нормализирана ситуация в този конфликт.“

Запитан дали Техеран ще има право да събира такси за преминаване през Ормузкия проток, финансовият министър отговори, че споразумението ще гарантира свободно движение.

„Ще има свобода на преминаване“, посочи Бесънт. „Въпреки че през последните няколко дни ситуацията все още е малко напрегната, виждаме, че и сега доста кораби преминават през протока“, добави той.

След коментарите му цените на петрола поеха надолу. На стоковите пазари фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 4,18% до 80,27 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 4,93% до 76,38 долара за барел.

Основните борсови индекси отчетоха силен ръст още в понеделник, като Dow Jones затвори на рекордно високо ниво, след като пазарната капитализация на Amazon за първи път надхвърли 3 трлн. долара. Акциите на Nvidia също поскъпнаха значително, заедно с тези на Meta Platforms. Книжата на Alphabet, компанията майка на Google, и Microsoft също приключиха деня със солидни повишения.

След ръста в понеделник S&P 500 се намира само на 0,27% от нов исторически дневен максимум.

Palantir също отчете впечатляващи резултати за второто тримесечие, които главният изпълнителен директор Алекс Карп определи като „извънземни“ благодарение на силното търсене на решения за суверенен изкуствен интелект (AI). Приходите от търговския сегмент на компанията скочиха със 149% до 764 млн. долара. Карп допълни, че „революцията на суверенния изкуствен интелект ни кара да гледаме с голям оптимизъм към бъдещето“.

Индустриалният гигант Caterpillar регистрира по-добри от очакваното резултати за второто тримесечие и повиши прогнозата си за ръста на приходите. Компанията също така съобщи, че разходите, свързани с митата през цялата година, вероятно ще бъдат в долната граница на предишната ѝ прогноза.

И други технологични компании последваха възхода на Palantir. Акциите на Micron Technology поскъпват с 4%, а тези на Marvell Technology - с 8%.

„Инвеститорският ентусиазъм е силен в началото на месеца“, коментира Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers. По думите му публикуваните в понеделник данни за производството и сектора на услугите, както и последните отчети на компаниите, засилват увереността, че перспективите за възвръщаемост на капитала могат да надминат очакванията, особено след като оценките на технологичните компании станаха значително по-привлекателни след дълбоката разпродажба в сектора.

По-късно през деня се очаква публикуването на данните за фабричните поръчки в САЩ през юни.

Инвеститорите следят внимателно и SpaceX, която по-късно днес трябва да публикува първия си тримесечен отчет като публично търгувана компания.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,637%, а тази по 30-годишните - до 5,201%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,03% до 99,872 пункта.

Златото поскъпва с 1,22 на сто и се търгува на цена от 4140,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.