Palantir увеличава прогнозите за приходите и печалбата след „извънземно“ търсене

Американската Palantir Technologies увеличи прогнозите си за приходи и печалба за пълната година след извънреден ръст на продажбите, които надхвърлиха значително прогнозите на Wall Street. Компанията описва търговското търсене на своите инструменти за анализ на данни като „извънземно“, съобщава Bloomberg.

Сега Palantir очаква коригирана печалба от 4,89-4,91 млрд. долара от дейността си през тази година, което е над горната граница от 4,45 млрд. долара на предходния прогнозиран диапазон. Софтуерният разработчик и водещ военен контрактор очаква до 8,16 млрд. долара продажби, също над средната прогноза преди това за 7,7 млрд. долара

Главният изпълнителен директор Алекс Карп съобщи, че търговските продажби в САЩ през второто тримесечие са били „зашеметяващи“, нараствайки със 149% на годишна основа до 764 млн. долара. Това е значително над средната прогноза на анализаторите за 716,4 млн. долара.

По-силните перспективи успокоиха опасенията на инвеститорите, че бизнесът на Palantir ще пострада от разработчици на изкуствен интелект като Anthropic, които продават собствен софтуер, и от правителства извън САЩ, които все по-често работят с местни технологични фирми.

Акциите на Palantir поскъпват с 15% в извънборсовата търговия до цена от 144,45 долара. В понеделник приключиха редовната търговия при цена от 125,65 долара за акция. Ако ръстовете се запазят и след началото на сесията във вторник, компанията ще запише най-голямото си дневно ценово повишение от над година.

„Това тримесечие беше извънземно“, коментира Карп. „Такова постижение би било причина за удивление за всеки бизнес; за такъв с нашия размер, мащаб и значение е просто зашеметяващо“, допълни той.

Palantir придоби известност като дискретен стартъп от Силициевата долина, продаващ персонализиран софтуер за анализ на данни на правителството на САЩ и съюзническите военни сили. Карп, главният технологичен директор Шаям Санкар и други ръководители на компанията все повече култивират проамерикански имидж, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност, публикувайки книги за необходимостта технологиите да се ангажират отново с отбранителната индустриална база и говорейки на конференции за ролята на изкуствения интелект във воденето на война.

Компанията е увеличила повече от два пъти пазарната си стойност от края на 2024 г. до приблизително 300 млрд. долара.

Продажбите за администрацията в САЩ на Palantir остават силни, но европейските лидери сигнализират желание да намалят зависимостта си от американски технологии и предпочитат да се обръщат към бизнеси у дома. През последните месеци държавни представители както във Франция, така и във Великобритания прекратиха сделки с компанията.

„Понякога вземаме решения, които са против нашите икономически интереси, като това, че подкрепяме много институции в Европа“, коментира Карп, допълвайки, че „растежът не става“.

Продажбите на Palantir в чужбина са нараснали с 33% на годишна основа до 362,5 млн. долара, докато приходите от САЩ са се увеличили със 115% до 1,57 млрд. долара.

Коригираният брутен марж на компанията е 86% през последното тримесечие, което е лек спад спрямо предходните три месеца.