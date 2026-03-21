Пентагонът ще използва изкуствения интелект на Palantir като основна военна система на САЩ

Системата за изкуствен интелект Maven на Palantir ще стане официална програма, одобрена и финансирана от правителството на САЩ, заяви заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг в писмо до ръководителите на Пентагона, цитирано от Ройтерс. Този ход гарантира дългосрочното използване на технологията за насочване на оръжия на Palantir в американската армия.

В писмото от 9 март до ръководители на Пентагона и американски военни командири Файнбърг посочва, че внедряването на интелигентната система Maven на Palantir ще предостави на бойците „най-новите инструменти, необходими за откриване, възпиране и доминиране над нашите противници във всички области“.

Очаква се решението да влезе в сила до края на текущата фискална година, която приключва през септември, според писмото, което е видяно от Ройтерс и не е било публикувано преди това.

Maven е софтуерна платформа за командване и контрол, която анализира данни от бойното поле и идентифицира цели. Тя вече е основната операционна система с изкуствен интелект за американската армия, с която са извършени хиляди целенасочени удари срещу Иран през последните три седмици.

Определянето на Maven като официална програма ще улесни приемането ѝ във всички родове войски и ще осигури стабилно, дългосрочно финансиране, посочва още Файнбърг.

В меморандума се нарежда надзорът върху Maven да бъде преместен от Националната агенция за геопространствено разузнаване към Главния офис за дигитален изкуствен интелект на Пентагона в рамките на 30 дни. Бъдещите договори с Palantir ще се извършват от армията, се казва в писмото.

„Наложително е да инвестираме сега и съсредоточено, за да задълбочим интеграцията на изкуствения интелект (АІ) в Обединените сили и да утвърдим вземането на решения, основани на АІ, като крайъгълен камък на нашата стратегия“, пише Файнбърг.

Palantir и Пентагонът не отговориха веднага на искане за коментар от Ройтерс.

Заповедта на Файнбърг е значителна победа за Palantir, която успява да си осигури все повече договори с правителството на САЩ, включително сделка, обявена миналото лято с армията на САЩ на стойност до 10 млрд. долара. Тези договори помогнаха за удвояване на цената на акциите на компанията през последната година, като повишиха пазарната ѝ стойност до близо 360 млрд. долара.