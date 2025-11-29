Palantir изпраща най-лошия си месец от две години заради притесненията за АІ оценките

Ноември беше труден за Palantir. Акциите на доставчика на софтуерни анализи поевтиняха с 16%, изпращайки най-лошия си месец от август 2023 г. насам, пише CNBC в материал. Инвеститорите се отказаха от акции на компании с изкуствен интелект поради опасения за оценката ѝ. Междувременно известният инвеститор Майкъл Бъри удвои инвестициите си в търговия с АІ и заложи срещу компанията.

Palantir започна месеца с високи очаквания. Базираната в Денвър компания надмина очакванията на Wall Street за печалби и приходи за третото тримесечие. Palantir също така отчете второто си поредно тримесечие на приходи от 1 млрд. долара, но високите опасения за оценката допринесоха за разпродажба след публикуването на данните.

В бележка до клиентите анализаторите на Jefferies нарекоха оценката на Palantir „екстремна“ и посочиха, че инвеститорите биха намерили по-добро съотношение риск-възнаграждение в имена в областта на изкуствения интелект като Microsoft и Snowflake. Анализаторите от RBC Capital Markets изразиха опасения относно „все по-концентрирания профил на растеж“ на компанията, докато Deutsche Bank нарече оценката „много трудна за разбиране“.

Разпродажбата след обявяването на резултатите бяха допълнително подхранени от разкритието, че Бъри, който е широко известен с предсказанието на жилищната криза от 2008 г. и с образа си във филма „Голeмият залог“, залага срещу Palantir и производителя на чипове за изкуствен интелект Nvidia.

Изпълнителният директор на Palantir Алекс Карп излезе на първа линия с две участия за една седмица по CNBC, където обвини Бъри в „пазарни манипулации“ и нарече действията на инвеститора „скандални“.

Въпреки жестоката разпродажба Palantir имаше и някои спечелени сделки този месец. Това включваше многогодишен договор с консултантската фирма PwC за ускоряване на приемането на изкуствен интелект в Обединеното кралство и сделка с компанията за поддръжка на самолетни двигатели FTAI.

Но тези съобщения не помогнаха много, за да се отърсят пазарите от опасенията за оценките, които преследваха всички компании, свързани с изкуствен интелект, през ноември.

Инвеститорите на практика се отказаха от групата, позовавайки се на опасения от завишени оценки и балон.

През ноември Nvidia поевтиня с повече от 12%, докато Microsoft и Amazon понижиха стойността си с около 5%. Имена в областта на квантовите изчисления като Rigetti Computing и D-Wave Quantum са загубили повече от една трета от стойността си.

Apple и Alphabet са единствените акции от „Великолепната седморка“, които завършиха месеца с ръстове.

Въпросите обаче относно оценката на Palantir остават и тези опасения не са нов проблем.

Дори след стръмния спад на цената, акциите на компанията се търгуват на 233 пъти бъдещата печалба. За сравнение, Nvidia и Alphabet се търгуваха съответно на около 38 пъти и 30 пъти в края на редовната търговия в петък.

Карп не пропусна възможност да отвърне на критиките, като в писмо до акционерите заяви, че компанията прави възможно за обикновените инвеститори да постигнат норми на възвръщаемост, които някога бяха „ограничени до най-успешните рискови капиталисти в Пало Алто“.

„Моля, включете обикновения телевизор и вижте колко нещастни са тези, които не са инвестирали в нас“, каза Карп по време на телефонен разговор за резултатите на компанията. „Приятно гледане, хапнете си пуканки. Те плачат. Всеки ден правим тази компания по-добра и го правим за тази нация, за съюзническите страни“, допълни той.

От Palantir са отказали коментар за CNBC във връзка с материала.