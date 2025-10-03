Как цената на акциите на Palantir скочи с 1700% от дебюта ѝ на борсата в Ню Йорк преди 5 години?

Когато Palantir се появи на фондовия пазар през септември 2020 г., имаше много неща, които можеха да се объркат. Пандемията от Covid обхвана целия свят, обществото беше в карантина, а пазарите бяха нестабилни.

Междувременно Palantir работеше на загуба, докато се бореше с продължаващите критики относно работата си за правителството, по-специално с митниците и имиграционните власти на САЩ. Компанията стана публична чрез директно листване, а не чрез традиционно първично публично предлагане, пише CNBC.

При начална цена от 10 долара за акция, Palantir беше оценена на 16,5 млрд. долара, което е по-малко от пика на оценката ѝ на частния пазар през 2015 г., която достигна 20,4 млрд. долара.

„Това беше началото на пандемията, никой не знаеше какво се случва“, коментира финансовият директор Дейвид Глейзър в интервю. „Не всички се опитваха да станат публични, а ние решихме да станем публични възможно най-бързо.“

Точно пет години по-късно Palantir достигна върхове, които биха били трудни за осмисляне дори за най-големите бикове.

Цената на акциите ѝ се повиши с над 1700%, като във вторник затвори на ниво от 182,42 долара, което означава пазарна капитализация от над 432 млрд. долара. Това поставя Palantir сред 20-те най-високо оценени американски компании и над технологични гиганти като Cisco и IBM. Миналата година Palantir влезе в състава на широкия борсов индекс S&P 500, замествайки American Airlines.

Тримесечните ѝ приходи надхвърлиха 1 млрд. долара за първи път през миналото тримесечие и се очаква да достигнат 4,2 млрд. долара тази година, според анализатори, анкетирани от LSEG. Това е почти шест пъти повече от 2019 г. Списъкът с клиенти на компанията нарасна от 125 през първата половина на 2020 г. до 849 в края на юни 2025 г. За това време Palantir е наела 1500 служители на пълен работен ден.

Главният изпълнителен директор Алекс Карп, който основа компанията през 2003 г. заедно с известни инвеститори като Питър Тийл и Джо Лонсдейл, показваше оптимизъм в първия ден на Palantir на публичния пазар.

„Достигнахме ниво, в което нашата компания е много значима“, коментира в деня на листването Карп, който има юридическа степен от Станфорд и докторска степен по неокласическа социална теория от университета Гьоте във Франкфурт. „Да сме в публичното пространство ще ни помогне с клиентите и ще ни помогне да растем.“

Зашеметяващият възход оттогава озадачи Wall Street, който не познава подобни коефициенти, особено за компании с такъв размер.

Palantir се търгува за 226 пъти очакваната си печалба за следващите 12 месеца, с коефициент спрямо бъдещи приходи над 80. Тези данни дори надвишават коефициентите на Tesla, която се търгува за 194 пъти бъдещата печалба и 14 пъти приходите за следващата година.

В доклад от миналия месец Андрю Лефт от Citron Research, известен продавач на къси позиции, нарече Palantir „откъсната от фундаментите и анализа“. В сравнение със скорошната оценка на OpenAI от 500 млрд. долара, той каза, че Palantir би трябвало да бъде оценена на 40 долара, или по-малко от една четвърт от сегашната цена на книжата ѝ, ако беше оценена със същия коефициент за приходите като стартъпа за изкуствен интелект (AI).

