Русия прихвана 86 украински дрона в района около Санкт Петербург

Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда едноименният инвестиционен форум, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.

"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм, цитирано от БТА.

"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.

Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.

В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.

Форумът приключва в събота, ден след изявление на руския президент Владимир Путин.

Общо руското министерство на отбраната съобщи за прехващането на 376 украински дрона през нощта над страната. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че осем дрона са били свалени, докато са се насочвали към града.

Украйна напоследък засили ударите с дронове по окупираните територии и по Русия в отговор на ежедневните руски бомбардировки срещу нейна територия.

Атака с дронове предизвика пожар от около 5000 кв. м в горивно депо в Уст-Лабинск, в руския Краснодарски окръг, според местните власти.

В Запорожка област в Украйна руска атака с дронове срещу "жизненоважна и промишлена инфраструктура" е причинила смъртта на двама души, съобщи местният военен ръководител Иван Фьодоров.

В Днепропетровска област, която е била "обстрелвана близо 30 пъти с дронове и артилерия", един човек е загинал, а трима са били ранени в района на Кривий Риг, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганза.

Украинските спасителни служби съобщиха и за атаки с дронове срещу град Одеса.

Заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Украйна

Съветът за сигурност на ООН ще се събере в понеделник на извънредно заседание по искане на Украйна заради масираните руски удари по нея, съобщи Укринформ, като се позова на публикация в Екс на украинския външен министър Андрий Сибига.

"Поредната вълна руски обстрели е още едно напомняне, че Москва продължава да предпочита изострянето на войната пред мира и терора пред дипломацията", написа той, цитиран от БТА.

Сибига отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на Устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент Володимир Зеленски, имащо за цел да сложи край на войната.

"Благодарим на всички наши партньори за нестихващата подкрепа и допринасяне за постигане на цялостен, справедлив и траен мир", посочи украинският дипломат номер едно.

Както по-рано бе съобщено, в нощта на 1 срещу 2 юни украинската противовъздушна отбрана е прехванала 40 ракети и 602 дрона, изстреляни от Русия.

По-рано стана ясно, че три отделни руски атаки са отнели живота на петима души в южната украинска Херсонска област, съобщи областният ѝ управител, цитиран от Ройтерс.

Олександър Прокудин написа в Телеграм, че при удар по едноименния областен център са загинали трима души на възраст между 70 и 80 години, чиито тела са били открити в пострадали домове.

При нападение срещу безиностанция северно от града е убит човек, а седем са ранени, посочи Прокудин. Жертва е взел и удар с дрон по село северно от Херсон.

Херсонска област е един от четирите региона, анексирани от Русия след инвазията през 2022 г.

В ранните етапи на войната силите на Москва превзеха голяма част от областта, но украинските сили успяха частично да си върнат загубените територии, включително град Херсон.

Контролираните от Украйна райони често са подлагани на руски атаки.

От другата страна на границата, в западноруската Белгородска област, която е честа украинска мишена, украински дрон порази лека кола близо до границата. Водачът е загинал, съобщиха местните власти.

Ройтерс не може да потвърди съобщенията чрез независим източник. Русия и Украйна отричат да нападат умишлено мирни граждани.