Цената за превоз на контейнери от Азия за Европа е скочила с 50% от началото на войната с Иран

Цените на контейнерните превози са се увеличили през последната седмица на фона на по-високите разходи за гориво, задръстванията в някои азиатски пристанища и увеличеното търсене в навечерието на пиковия сезон за резервации на морски превози, съобщава Bloomberg.

Спот цената за 40-футов контейнер до Северна Европа от Азия се повиши до 3649 долара към петък, което е с 27% повече от предходната седмица, според Xeneta, платформа за товарни превози, базирана в Осло. Цената до западното крайбрежие на САЩ от Азия се е увеличила с 20% до 3933 долара.

Числата съвпадат с последните обобщени данни на Drewry за няколко маршрута на дълги разстояния, които също така показват, че краткосрочните цени са отбелязали рязък скок през последната седмица до най-високото си ниво от около година.

Според данните на Xeneta цените за превоз до САЩ от Азия са се увеличили със 109% от началото на войната на с Иран на 28 февруари, докато тези за контейнери, пътуващи към Европа, са се увеличили с повече от 50%. Превозвачите добавят допълнителни такси за гориво и принуждават вносителите да поемат разходите, свързани с енергийната криза.

Цените на контейнерните превози от Азия до Западнто крайбрежие на САЩ (оранжево) и до Северна Европа (бяло). Графика: Bloomberg LP

В допълнение към тези добавени разходи е и по-ограниченият капацитет в навечерието на натоварените месеци за презареждане на резерви - юли и август. Пренасочването на пратките поради блокирания Ормузки проток води до задръствания в центровете в Югоизточна Азия, включително Сингапур и Порт Кланг в Малайзия, пренасяйки натиска върху капацитета към търговските пътища далеч от Персийския залив.

„Прекъсванията в пристанищата са токсични за веригите за доставки, особено в претоварните центрове с глобално значение в Югоизточна Азия“, казва Питър Санд, главен анализатор в Xeneta.

С нарастващите опасения, че цените на петрола ще останат високи през втората половина на годината, увеличението на разходите може да има повече пространство за растеж, допълва той.

„Вълната от увеличения на товарните тарифи набира скорост“, казва Санд. По думите му, ако наистина подателите бързат предварително да изпращят доставки, то превозвачите ще повишат цените все повече и повече и пазарът в момента може би ще се окаже далеч от пика си.

Акциите на A.P. Moller-Maersk A/S, един от водещите контейнеровози в света, поскъпнаха с 13% тази седмица.

Растящата цена на товарните превози не се ограничава само до морските товари. Майските данни за транспортните разходи в САЩ в месечния индекс на мениджърите в логистиката показват най-бързия темп на растеж за всеки от показателите в 10-годишната история на събирането на данни.