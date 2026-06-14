Защо Европа се дистанцира от Palantir?

Европейските правителства търсят начин да намалят зависимостта си от американската технологична компания Palantir, чиито платформи служат като гръбнак на данните и изкуствения интелект (AI) за военните по целия свят, пише Euronews.

Дерк Босвийк, държавният секретар по отбраната на Нидерландия, заяви пред Камарата на представителите, че „пълноценна алтернатива“ на Palantir трябва да бъде налична в рамките на две години.

Според него Нидерландия използва Palantir от 2010 г. в „много ограничен, разпокъсан и малък мащаб“.

Въпреки това, Босвийк смята, че правителството работи по „двупосочна политика за намаляване на зависимостта“ от компанията, за да може то да работи независимо „възможно най-скоро“.

Документите, представени на нидерландския парламент, показват, че се търси европейска алтернатива.

Това е резултат от одобрено през 2025 г. предложение за по-голяма независимост на правителството от Palantir и за намиране на решения, ръководени от Европа.

Нидерландия е поредната страна в Европа, която иска да се откаже от използването на технологиите на Palantir в договорите си.

В скорошен доклад на британския парламент се посочва, че програмите на компанията правят уязвимо националното правителство. Швейцария отхвърли офертите на Palantir поне девет пъти поради опасения за сигурността, като Дания също търси местни алтернативи на софтуера на компанията.

Защо Европа обръща гръб на Pаlantir?

Компанията заяви, че работи с големи количества данни, за да създаде „най-доброто потребителско изживяване в света за работа с данни, такова, което дава възможност на хората да задават и отговарят на сложни въпроси“.

Един от продуктите ѝ, софтуерът за вземане на решения Gotham за оръжейни системи, е описан като подпомагащ войниците, за да идентифицират цели за поразяване.

Самата компания и нейните ръководители, съоснователят и председател Питър Тийл и главният изпълнителен директор Алекс Карп, са в центъра на спорове от двете страни на Атлантика.

В разговор с инвеститори, Карп заяви, че вярва, че софтуерът, разработен от Palantir, е предназначен да бъде използван като смъртоносно оръжие.

„Palantir е тук, за да разстройва...и, когато е необходимо, да плаши враговете ни и понякога да ги убива“, посочва той.

Алекс Карп, изпълнителен директор на Palantir. Снимка: Bloomberg LP

Критиците на Palantir, като например Amnesty International, твърдят, че боравенето с тези големи обеми данни от компанията създава рискове, свързани с поверителността, прозрачността и препродажбата на данни в сделката, сключена с правителството на Великобритания за Националната здравна служба (NHS).

Amnesty подчерта, че е проблематично да се предостави на „Palantir безпрецедентен достъп до здравните данни на обществеността по време на пандемията чрез големи технологични договори на NHS“.

Технологията на Palantir е била използвана от Пентагона за събиране на класифицирана информация и използването ѝ за прицелване при скорошни ракетни удари срещу ирански цели.

Компанията е подписала и споразумение с Израелските отбранителни сили през 2024 г. за „мисии, свързани с войната“, в подкрепа на военните операции в Газа. Отделно нейният софтуер се използва за локализиране на имигрантски семейства в САЩ.

Кои европейски правителства работят с Palantir?

Няколко европейски правителства в момента използват технологиите на Palantir в части от публичния си сектор, особено в отбраната, полицията и разузнаването, но мащабът на внедряване варира значително в различните страни.

Великобритания подписа договор с Palantir като основен доставчик за NHS, въпреки че скорошен доклад на парламентарна комисия изисква това взаимоотношение да бъде прекратено през 2027 г., когато договорът изтече, и да се намери местен доставчик.

Palantir също така подписа тригодишен договор на стойност 240 млн. паунда с Министерството на отбраната на Великобритания, за да осигури „стратегическо, тактическо и оперативно вземане на решения в реално време в различните класификации на отбраната и оперативно съвместимо със системите на Palantir за НАТО и други съюзнически държави“.

Някои германски полицейски звена в Бавария, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия използват ограничена версия на Gotham, за да разследват сериозни заплахи като терористични атаки.

На държавно ниво германските военни заявиха, че няма да сключват договори с американски компании, включително Palantir.

„Колкото и да сме заинтересовани от функционалността на нашата собствена база данни, в момента е просто немислимо да предоставим на служителите от индустрията достъп до националната база данни“, заяви Томас Даум, ръководител на германската агенция по киберзащита.

Вместо това правителството подбира европейски алтернативи, включително френската фирма ChapsVision, за своите софтуерни нужди.

Преди това Дания подписа 7-годишен договор с Palantir за платформи за наблюдение и анализ на данни. Наскоро страната обаче обяви, че ще търси местни решения, които да заменят софтуера на компанията.

След като испанското правителство подписа договор за 16,5 млн. евро с Palantir през 2023 г., сега над 40 компании използват софтуера на компанията. Досега в Испания има малък или нищожен публичен отпор срещу използването на компанията.

В Европа все още има интерес от страна на частни компании да използват решенията на Palantir, като над 100 големи европейски банки, мениджъри на активи и пенсионни фондове са инвестирали в дяловете на компанията през последната година.