Потребителите в ЕС вече ще бъдат уведомявани, когато общуват с изкуствен интелект

От 2 август 2026 г. влязоха в сила правилата за прозрачност, вписани в Закона за изкуствения интелект в Европейския съюз, припомнят от Европейската комисия (ЕК). Текстовете предвиждат потребителите в общността да бъдат предупреждавани, когато общуват с чатботове или други интерактивни системи, използващи изкуствен интелект.

Според правилата снимки, видеа или звукови файлове, както и друго съдържание, генерирано или променяно с изкуствен интелект, трябва да бъдат ясно обозначавани, включително и с машинно четими маркировки, които да правят по-лесно разпознаването и откриването на такова съдържание.

От ЕК отбелязват, че изкуственият интелект вече навлиза много широко в ежедневието и затова в Брюксел разработиха специално законодателство, което да гарантира, че той се използва безопасно, за да се повиши доверието на бизнеса и хората в новите технологии.

Правилата влизат в сила поетапно и в общността вече се преследват опитите за манипулации, използването на данни от видеонаблюдение за създаване на бази с данни за лицево разпознаване, дискриминация и други практики при използването на изкуствения интелект. От декември влиза в сила и забрана за генериране на голи изображения или материали, които могат да бъдат окачествени като сексуално насилие над деца.

Идеята на ЕС е и да ограничи т.нар. "екзистенциални рискове" от изкуствения интелект, тоест възможността за създаване на биологично оръжие, мащабни кибератаки или други катастрофални вреди, както и да не позволи загубата на контрол върху изкуствения интелект.

От ЕК съобщават още, че до 2 август, откогато правилата за оповестяване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, стават задължителни, 190 организации - мобилни оператори, образователни институции, търговци, социални мрежи и други, вече са подписали доброволно Кодекса за добри практики. Сред тях са Getty Images, Google, Meta, MIcrosoft, Lenovo, Open AI, централната банка на Румъния и други.

ЕС прие закон за изкуствения интелект през 2024 година и създаде специална служба, която заедно с националните институции следи за спазването на правилата. Анализатори оценяват работата като много мащабна, защото Службата за изкуствен интелект на ЕК трябва да работи с най-големите и богати компании в света в момента. Част от тях са с регистрация в САЩ и ограниченията могат да предизвикат следващото недоволство от страна на Вашингтон, пише Euronews.

"Настоящата администрация в Белия дом третира закона като атака срещу търговските интереси на САЩ", коментира евродепутатът Майкъл Макнамара пред изданието. Американският президент Доналд Тръмп често провокира своите последователи в социалната мрежа Truth Social с изображения, създадени с изкуствен интелект.

Едно от последните му беше публикувано този уикенд и го представя седнал до президентите Джордж Вашингтон и Ейбрахам Линкълн без никакво обяснение.

Източник: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Според представители на сектора Законът за изкуствения интелект ще забави иновациите и ще затрудни ненужно технологичните компании. Според тях някои модели с изкуствен интелект ще бъдат пускани по-бавно в ЕС, отколкото на други пазари. Но на теория новите правила означават, че потребителите могат да се доверяват на моделите, допуснати да работят в общността и анализатори отбелязват, че това забавяне по-скоро си заслужава.