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Германският DAX премина за първи път прага от 26 хил. пункта

От своя страна, общоевропейският измерител STOXX 600 също е на зелено с ръст от около 0,5%

14:41 | 03.08.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Основният германски борсов индекс DAX премина за първи път границата от 26 хил.  пункта в днешната сесия, подкрепен от надеждите за намаляване на напрежението между САЩ и Иран, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

В началото на търговията водещият бенчмарк достигна 26 005,1 пункта, което представлява ръст от 1,47 на сто спрямо нивото в края на търговията в петък. Минути след 14:30 ч. българско време измерителят е на ниво от 26 004,78 пункта, запазвайки ръста от 1,47%.

От своя страна, общоевропейският измерител STOXX 600 също е на зелено с ръст от около 0,5%, докато френският CAC напредва с 1,3%. Във Великобритания FTSE остава без значителна промяна, докато миланският FTSE MIB се покачва с почти 0,9%.

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Повод за оптимизма на пазарите станаха изявленията на американския президент Доналд Тръмп през уикенда, че ще започнат нови преговори с Иран, както и решението му да отмени планирана от Вашингтон голяма военна атака.

След тези новини цените на петрола рязко се понижиха в началото на седмицата. Това намали опасенията за ново ускоряване на инфлацията и за евентуално последващо повишаване на лихвените проценти.

Допълнителна подкрепа за DAX през последните седмици оказва и силното представяне на акциите на технологичните компании на пазарите в САЩ и Азия.

В средата на юли германският индекс се понижи до около 24 650 пункта, след като САЩ засилиха военните си действия срещу Иран, а цената на петрола сорт Брент временно надхвърли 100 долара за барел.

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Последна актуализация: 14:41 | 03.08.26 г.
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