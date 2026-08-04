Меги Попова: Мигрантската криза в Сеута се използва като средство за натиск

Ситуацията от миналата седмица в Сеута трябва да се разглежда и в контекста на обтегнатите отношения между Испания и САЩ поради критиките на испанския премиер Педро Санчес към войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран. Това мнение изрази гл. ас. д-р Меги Попова, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според Попова акцията, при която 60 хил. мигранти от Мароко нахлуха внезапно в малкия испански анклав Сеута в Северна Африка, е следствие от стечението на няколко обстоятелства.

Първото е погрешно разчетеното решение на Върховния съд в Испания да легализира статута на мигранти, които от пет месеца живеят и работят в Испания и нямат криминално досие. Тя изтъкна, че в действителност става дума за дълга процедура, която отново дава временен статут на мигрантите.

„Втората причина за кризата е решение на съда, че мигранти, които пристигат по вода, не могат да бъдат връщани“, коментира Попова.

По думите ѝ има съмнения също че това е било организирана акция от мароканското правителство или по-скоро от трафиканти на хора, тъй като телевизионните кадри показаха автобуси с мигранти, които се изсипват на границата на анклава Сеута. Тя добави, че принос е имала и дезинформационна кампания в социалните мрежи, че всички хора, които искат да се установят в испанската територия, могат да преминат.

Попова припомни, че Испания и Мароко имат споразумение от 1992 г., което задължава мароканските власти да не допускат граждани от трети страни да преминават на испанска територия. „То не беше спазено“, отбеляза тя и обясни, че Мароко и преди е използвало миграционни вълни, макар и с по-малък мащаб, последната от които през 2021 г., като средство за натиск върху испанското правителство.

В контекста на геополитическата обстановка Попова обърна внимание, че мигрантската криза се случи в момент, когато Испания и Алжир подобриха отношенията си. „Мароко не гледа с добро око на тези развития поради обтегнатите си отношения с Алжир. Отношенията между Мароко и Испания също са обтегнати поради спорни територии в Западна Сахара, които Рабат присвои“, обясни тя и посочи, че Мароко няма дългосрочна антииспанска политика.

Попова смята, че събитията в Сеута бяха използвани от крайнодесни правителства и партии за насаждане на страх, защото автономният испански град не е част от Шенгенското пространство и там съществува строг контрол върху преминаването на хора в европейската част на Испания.

Станаха ли заложници мароканските мигранти на сложните политически отношения на Испания и САЩ заради войната на Тръмп в Иран? Ще ги спрат ли испанските власти с по-строг контрол по границите и водна бариера навътре в морето? Защо италианският премиер Джорджа Мелони призова Испания да бъде изключена от Шенгенското пространство? Какви са възможностите да се интегрират мигрантите?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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