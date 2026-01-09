С инвестиция от 11 млн. евро космическият център на EnduroSat ще произвежда нови сателити

В новия развоен космически център EnduroSat („ЕндуроСат“) ще инвестира близо 11 млн. евро за усъвършенствани машини и съвременни технологии за разработване на нов клас сателити, съобщи Министерството на иновациите и растежа.

Правителството подкрепи инвестиционния проект „Развоен космически център“ и одобри Меморандум за разбирателство с „ЕндуроСат“ за неговото изпълнение.

Междуведомствена работна група ще осигури институционална подкрепа при изпълнението на инвестицията, която е сред особено значимите за икономическото развитие на страната, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

Разработването на иновативни сателити е амбициозна инициатива на „ЕндуроСат“, чиято цел е да се разшири значително развойния капацитет на компанията, която е лидер в космическите технологии.

При реализацията на проекта ще бъдат разкрити 50 работни места за висококвалифицирани специалисти. Неговото изпълнение ще допринесе за укрепване на космическия сектор в България и ще създаде нови възможности за специализация на на експертите в областта на космическите технологии.

Всички разработки са предназначени за износ, като основни пазари са ЕС, САЩ, Япония и др. страни.