Всички обичат AI: SoftBank купува компания за центрове за данни за 4 млрд. долара

SoftBank Group прие да придобие компанията за частни капиталови инвестиции DigitalBridge Group в сделка, която оценява инвеститора в центрове за данни на 4 млрд. долара, включително дълга, предава Bloomberg.

Японският конгломерат ще плати 16 долара на акция в брой за листнатата в Ню Йорк DigitalBridge, съобщи компанията в изявление, като потвърди по-ранна информация на Bloomberg News. Придобиването е част от усилията на SoftBank да инвестира в цифровата инфраструктура, която подхранва бума на изкуствения интелект.

Основателят на SoftBank, милиардерът Масайоши Сон, си поставя за цел да се възползва от нарастващото търсене на цифрова инфраструктура, подхранвано от бума на изкуствения интелект. През изминалата година в сектора се наблюдаваше вълна от сделки за милиарди долари, съсредоточени основно в центровете за данни и изчислителната мощност, необходима за изграждането и захранването на технологията.

Нуждата от капацитет доведе до големи сделки, включително придобиването на Aligned Data Centers от BlackRock за 40 млрд. долара и споразумението на Oracle Corp. да предостави на OpenAI около 4,5 гигавата изчислителна мощност на стойност 300 млрд. долара.

DigitalBridge е една от най-големите инвестиционни компании, съсредоточени върху цифровата инфраструктура с активи под нейно управление в размер на 108 млрд. долара към края на септември, според сайта ѝ.

Сделката представлява премия от 15% спрямо цената на акциите на DigitalBridge в края на търговията на 26 декември, съобщиха компаниите.

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 г. след получаване на регулаторните одобрения.

Книжата на DigitalBridge поскъпнаха с 45% на 5 декември, когато Bloomberg съобщи за първи път за преговорите за превръщането на компанията в публична. Към края на търговията в петък тя имаше пазарна стойност от около 2,5 млрд. долара и корпоративна стойност от 3,8 млрд. долара, включително дълговете, според събрани от Bloomberg данни.

Сделката ще донесе на SoftBank връзки с повече инвеститори, които искат да инвестират средства в индустрията с центрове за данни. DigitalBridge е ръководена от главния изпълнителен директор Марк Ганзи и портфейлът ѝ включва оператори на цифрова инфраструктура като AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers и Yondr Group.

SoftBank обсъжда отделно възможно придобиване на Switch, оператор на център за данни, подкрепен от инвеститори, включително DigitalBridge, съобщи Bloomberg News по-рано през декември. Собствениците на Switch са поискали оценка от около 50 млрд. долара, включително дълга, в сделката, съобщиха запознати с въпроса източници.

Макар че най-известните инвестиции на SoftBank включват Alibaba Group Holding, Arm Holdings и WeWork, компанията е сключвала сделки и в областта на управлението на активи. През 2017 г. тя придоби Fortress Investment Group в сделка за над 3 млрд. долара. По-късно тя продаде дела си на група, включваща държавния фонд на Абу Даби Mubadala Investment и мениджмънта на Fortress в сделка, финализирана през 2024 г.

През януари SoftBank обяви проекта Stargate за 500 млрд. долара с OpenAI, Oracle и MGX от Абу Даби за изграждане на центрове за данни в САЩ. Въпреки че Сон обеща да инвестира незабавно 100 млрд. долара, стартирането на Stargate се забави повече от планираното, отчасти поради несъгласия относно местоположението на центровете за данни.

Първоначално SoftBank търсеше финансиране на проекта от външни инвеститори, включително застрахователни компании, пенсионни и инвестиционни фондове. Някои от разговорите се проточиха поради пазарната волатилност, несигурността около американската търговска политика и въпроси за финансовите оценки на хардуера за изкуствен интелект, съобщи Bloomberg News през май.

Най-новата инвестиционна инициатива на SoftBank означава прехвърляне на някои средства, за да се освободи капитал. Сон заяви този месец, че „плакал“ поради необходимостта да продаде дял за 5,8 млрд. долара в Nvidia, за да преразпредели средствата за други разходи, свързани с изкуствения интелект.