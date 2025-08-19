SoftBank купува акции от Intel за 2 млрд. долара

SoftBank Group е решила да купи акции за 2 млрд. долара от Intel – изненадваща сделка, целяща да укрепи затруднената американска компания, като същевременно засилва собствените амбиции на японския гигант в сферата на чиповете, пише Bloomberg.

Японската компания, която добавя Intel към инвестиционното си портфолио, включващо AI гиганти като Nvidia и Taiwan Semiconductor Co., ще плати 23 долара на акция – малка отстъпка спрямо цената при последното затваряне. Цената на акциите на американския производител, който ще емитира нови книжа за SoftBank, се повиши с повече от 5% по време на следборсовата търговия. Стойността на книжата на SoftBank се понижи с 5,4% във вторник в Токио – най-големия спад от април насам.

SoftBank, която притежава Arm Holdings, от десетилетия се опитва да се превърне в ключов играч в сферата на изкуствения интелект (AI), но до голяма степен е страничен наблюдател на глобалния бум на разходите за хардуер. Напредъкът е по-бавен от очакваното в Stargate – проект за 500 млн. долара с OpenAI, Oracle и фонда MGX от Абу Даби за изграждане на центрове за данни в САЩ. Планът на Масайоши Сон да проектира енергийно ефективен чип, който да се конкурира по-добре с Nvidia чрез проекта Izanagi, все още не е превърнат в годен за пазара продукт.

„Трудно е да се види доколко тази инвестиция допринася за стойността на SoftBank или за краткосрочните печалби“, коментира Томоаки Кавасаки, старши анализатор в Iwaicosmo Securities.

За Intel ходът на базираната в Токио компания е силен вот на доверие в известния американски производител на чипове, който се бори да остане адекватен в сферата на изкуствения интелект. Intel се стреми да докаже, че може отново да бъде технологичен лидер, след като изостана от TSMC в договорното производство на чипове и от Nvidia в дизайна на чипове.

Главният изпълнителен директор Лип-Бу Тан се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом миналата седмица, като помогна да се положат основите за дискусии относно начините за спасяване на Intel.

Базираната в Санта Клара компания проведе разговори с администрацията на Тръмп за сделка, която потенциално би превърнала САЩ в най-големия ѝ инвеститор. Властите са обсъждали придобиването на дял от около 10% в производителя на чипове, съобщи Bloomberg News в понеделник.

За SoftBank закупуването на акции на Intel разширява присъствието ѝ в САЩ в момент, когато Токио оказва натиск върху Вашингтон да намали митата в замяна на инвестиции в САЩ.

Наскоро SoftBank подписа сделка за закупуване на завода за електрически превозни средства на Foxconn Technology Group в Охайо, ход, който би могъл да даде тласък на Stargate. Това се случва в момент, в който някои от най-големите азиатски компании, включително TSMC и Samsung Electronics, потвърждават плановете си да похарчат милиарди долари за фабрики в САЩ.

Но времето на сключване на сделката – дни след срещата на Тръмп и Тан – поражда опасения, че политиката може да е изиграла роля. „Ако е политическо, тогава не е мотивирано от печалба“, казва Амир Анварзаде, стратег по акции за Япония в Asymmetric Advisors. „Инвестирането в Intel, за да се умилостиви Тръмп, може би не се възприема като добър бизнес.“

Обявявайки инвестицията си в Intel, SoftBank отдаде почит на историята на пионера в производството на чипове.

„Повече от 50 години Intel е доверен лидер в иновациите“, коментира Сон. „Тази стратегическа инвестиция отразява нашето убеждение, че производството и доставките на усъвършенствани полупроводници ще се увеличат допълнително в Съединените щати, като Intel ще играе ключова роля.“

Главният изпълнителен директор на Intel Лип Бу-Тан, ветеран в индустрията за чипове, който пое ръководството тази година, е инвестирал в стартъпи заедно със Сон и е прекарал години в борда на директорите на SoftBank като независим директор, преди да подаде оставка през 2022 г.

„Оценявам доверието, което той гласува на Intel с тази инвестиция“, каза Тан.