Няма миг покой за инвеститорите на Intel

Инвеститорите на Intel не могат да си отдъхнат. Лип-Бу Тан беше нает по-рано тази година, за да изведе затруднения производител на чипове от дългогодишната му криза, което беше приветствано от Wall Street и повиши цената на акциите. Но само пет месеца след началото на мандата си като главен изпълнителен директор на Intel, той си навлече гнева на американския президент Доналд Тръмп, който в четвъртък призова за оставката на Тан поради това, което той нарече конфликт на интереси, пише Bloomberg.

Въпреки че Тръмп не представи доказателства в подкрепа на обвинението си, атаката хвърля ново съмнение върху усилията на Тан за преструктуриране, фокусирани върху целенасочено разработване на продукти, намаляване на разходите и продажба на активи – действия, които акционерите приеха след години на разочарования.

„Неща като това правят пътя напред малко по-стръмен“, казва Тим Гриски, старши портфолио стратег в Ingalls & Snyder. „Имаше много лош късмет, един след друг.“

Цената на акциите на Intel се понижи само с 3,1% в четвъртък след коментарите на Тръмп, преди да се повиши преди началото на сесията в петък - знак, че инвеститорите не очакват Тан да напусне Intel скоро.

Intel и Тан са „дълбоко ангажирани с напредването на националните и икономическите интереси на САЩ в сигурността и правят значителни инвестиции, съобразени с програмата на президента „Америка на първо място“, се казва в изявление на компанията, публикувано късно в четвъртък.

Въпреки това президентът показа, че е готов да накара компаниите да се подчиняват на волята му. Само миналата седмица Apple се ангажира да инвестира 100 млрд. долара в местно производство в пореден опит да умилостиви Тръмп, който от месеци мъмри производителя на iPhone за производството на неговите устройства в чужбина.

Изглежда, че ходът работи за инвеститорите на Apple. В коментари от Овалния кабинет в сряда Тръмп, застанал редом до главния изпълнителен директор Тим Кук, заяви, че компании като Apple, които инвестират в САЩ, ще бъдат освободени от неговите мащабни мита. Акциите на Apple покачиха стойността си с над 8% в двата дни след това.

Intel, от друга страна, се намира в неудобно положение. Въпреки че назначаването на Тан през март предизвика 25% борсов ръст в дните след обявяването, тази еуфория бързо отшумя. Акциите са на път към два последователни годишни спада - нещо, което не се е случвало от поне 40 години, според данни, събрани от Bloomberg.

Инвеститорите, които миналия месец търсеха новини за насочване към рентабилността в резултатите на Intel за второто тримесечие, бяха оставени с още въпроси. Коментарите на Тан по време на представянето на отчета, критикуващи инвестициите, инициирани от неговия предшественик Пат Гелсингер, породиха опасения, че той е по-фокусиран върху намаляването на разходите, отколкото върху разработването на авангардни продукти, за да се конкурира с конкурентите Nvidia и Advanced Micro Devices.

Ключова част от плана на Гелсингер Intel да произвежда чипове за външни клиенти беше преминаването към по-усъвършенствана производствена техника, наречена 14A. Но сега Тан сигнализира, че Intel ще внедри тази технология, едва когато е убедена, че достатъчно клиенти са ангажирани да я използват.

Според Дейв Маца, главен изпълнителен директор на Roundhill Investments, намесата на Тръмп е разсейване за Intel, когато компанията има толкова много важни въпроси, върху които да се съсредоточи.

„Инвеститорите вече бяха несигурни, след като скорошните мрачни перспективи свалиха цената на акциите, така че смяната на главния изпълнителен директор сега само би задълбочила несигурността около връщането към успеха, което все още е в начален стадий.“