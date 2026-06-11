Wall Street стартира с ръстове, подкрепен от акциите на компаниите за чипове*

Основните борсови индекси в САЩ стартират с ръстове, подкрепени от възстановяване в сектора на чиповете, въпреки че оптимизмът е ограничен от засилващото се напрежение между САЩ и Иран, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,63% до 50 234,96 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита ръст от 0,24% до 7284,34 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повишава с 0,32% до 25 250,87 пункта.

Цените на петрола се повишиха по-рано през деня, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще атакуват Иран „МНОГО СИЛНО ТАЗИ НОЩ“.

„В някакъв момент, в не толкова далечно бъдеще, ще превземем остров Харг и други точки на петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните пазари на петрол и газ“, написа Тръмп в социалната платформа Truth Social.

Преди това Централното командване на американските военни предприе още удари с цел „самозащита“ срещу Иран.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 11 юни.

Пазарите реагират и на новия доклад за цените на производител в САЩ, които отчитат през май най-големия си ръст от ноември 2022 г.

Акциите получиха възходяща инерция от възстановяването при Micron Technology, AMD и Intel. Борсово търгувания фонд iShares Semiconductor ETF напредва с 3%.

По-рано Bank of America повиши рейтинга на Intel до „купувай“, като акциите на компанията реагираха с 4% ценови ръст.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,52% и 4,999 на сто.

Доларовият индекс напредва с 0,26 на сто до 100,2 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,23% до 92,89 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI се покачва с 0,32% до 90,32 долара за барел.

Златото поевтинява с около 0,6% до 4107,2 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 18:30 ч. българско време.